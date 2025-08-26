Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ - Nga âm thầm thảo luận về các thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán hòa bình Ukraine?

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này, các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

2oavnxmxbfocpktnbzdnyze3rq.jpg
(Ảnh: Reuters)

Những thỏa thuận này được đưa ra như một động lực để thúc đẩy Điện Kremlin đồng ý với thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, và để Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt với Nga.

Các khoản đầu tư quốc tế vào lĩnh vực năng lượng của Nga đã bị cắt đứt, và nước này không thể ký kết các thỏa thuận lớn sau khi xung đột với Ukraine bùng phát năm 2022.

Theo Reuters, phái đoàn Nga và Mỹ đã thảo luận về khả năng công ty Exxon Mobil tái gia nhập dự án dầu khí Sakhalin-1 của Nga. Ngoài ra, hai bên cũng đã đề cập đến khả năng Nga mua thiết bị của Mỹ cho các dự án khí hóa lỏng (LNG), ví dụ như dự án Arctic LNG 2, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Reuters đưa tin ngày 15/8, rằng một ý tưởng khác là Mỹ sẽ mua tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga.

Các cuộc đàm phán đã được tổ chức trong chuyến công du của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Mátxcơva hồi đầu tháng này, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev, ba nguồn tin cho biết. Các thỏa thuận này cũng đã được thảo luận tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và tại hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8.

“Nhà Trắng thực sự muốn gây chú ý sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, muốn công bố một thỏa thuận đầu tư lớn”, nguồn tin nói.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đang tiếp tục làm việc với các quan chức Nga và Ukraine để hướng tới một cuộc gặp song phương nhằm chấm dứt xung đột.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày với hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Exxon Mobil, lấy lại cổ phần trong dự án Sakhalin-1, với điều kiện các cổ đông nước ngoài phải hành động để ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Exxon đã rút khỏi hoạt động kinh doanh tại Nga vào năm 2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, chịu khoản lỗ 4,6 tỷ đô la. 30% cổ phần của công ty trong dự án Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông Nga đã bị Điện Kremlin tịch thu trong năm đó.

Mỹ đã áp đặt một số đợt trừng phạt đối với dự án LNG 2 ở Bắc Cực của Nga, bắt đầu từ năm 2022.

Dự án này do Novatek (Nga) nắm giữ phần lớn cổ phần. Công ty đã bắt đầu làm việc với các nhà vận động hành lang ở Washington vào năm ngoái để cố gắng xây dựng lại quan hệ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Washington đang tìm cách thúc đẩy Nga mua công nghệ Mỹ thay vì công nghệ Trung Quốc như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu quan hệ giữa Bắc Kinh và Mátxcơva, một trong những nguồn tin cho biết.

Minh Hạnh
Reuters
