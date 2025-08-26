Israel 'lấy làm tiếc' về vụ tấn công bệnh viện Dải Gaza

TPO - Vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel lấy làm tiếc về “sự cố thương tâm” xảy ra tại bệnh viện Nasser (phía nam Dải Gaza) hôm 25/8.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 nhà báo làm việc cho các hãng thông tấn như Reuters, AP và Al Jazeera.

"Cuộc chiến của chúng tôi là chống lại phong trào Hamas. Mục tiêu chính đáng của chúng tôi là đánh bại Hamas và đưa các con tin trở về nhà", ông Netanyahu nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích bệnh viện Nasser, nhưng khẳng định không nhắm mục tiêu vào các nhà báo, và cho biết họ “lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những cá nhân không liên quan”.

“IDF hành động để giảm thiểu tổn hại cho những cá nhân không liên quan, đồng thời đảm bảo an toàn cho quân đội”, trích tuyên bố.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Bộ Ngoại giao Canada ngày 25/8 ra tuyên bố chỉ trích cuộc tấn công bệnh viện Nasser, và nhấn mạnh Israel có nghĩa vụ bảo vệ thường dân trong vùng chiến sự.

“Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc trước cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện Nasser ở Dải Gaza, khiến năm nhà báo và nhiều thường dân thiệt mạng, bao gồm cả nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế. Những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được”.

Hiện trường vụ tấn công bệnh viện Nasser. (Ảnh: Reuters)

Đồng quan điểm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng: “Thường dân và nhà báo phải được bảo vệ trong mọi trường hợp. Truyền thông phải được phép thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tự do, độc lập để đưa tin về thực tế của cuộc xung đột”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nắm được thông tin cụ thể, nhưng tỏ ra không hài lòng về cuộc tấn công. “Tôi không muốn chứng kiến điều đó. Chúng ta phải chấm dứt cơn ác mộng này”, ông nói.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar thúc giục cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp và quyết liệt để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công vào Dải Gaza.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Trong khi người dân Dải Gaza đang bị đói, thì khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe vốn đã hạn chế của họ lại càng bị cản trở bởi các cuộc tấn công liên tiếp”.

“Chúng tôi kêu gọi hãy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở y tế. Hãy lập tức ngừng bắn”.