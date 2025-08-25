Israel không kích bệnh viện ở Dải Gaza, nhiều nhà báo thiệt mạng

TPO - Hãng thông tấn Reuters ngày 25/8 đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Bệnh viện Nasser ở Dải Gaza, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo, bao gồm một người làm việc cho Reuters.

Nhà quay phim Hussam al-Masri. (Ảnh: Reuters)

Theo các quan chức y tế Palestine, nhà quay phim Hussam al-Masri của Reuters đã thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên. Sau đó, nhiếp ảnh gia Hatem Khaled, cũng thuộc Reuters, bị thương trong cuộc không kích thứ hai.

Các nhân chứng cho biết cuộc không kích thứ hai diễn ra khi các nhân viên cứu hộ, nhà báo và những người khác nhanh chóng đến hiện trường sau vụ tấn công ban đầu.

Đường truyền video trực tiếp của Reuters từ bệnh viện, do Masri thực hiện, đã đột ngột ngừng hoạt động ngay tại thời điểm xảy ra cuộc không kích đầu tiên.

Ba nhà báo khác thiệt mạng trong cuộc không kích là Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama và Moaz Abu Taha. Ngoài ra, còn có một nhân viên cứu hộ.

Quân đội Israel và Văn phòng Thủ tướng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo Hiệp hội Nhà báo Palestine, hơn 240 nhà báo Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Dải Gaza kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát vào ngày 7/10/2023.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích ở thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 24/8, để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của phong trào Houthi.

Cuộc không kích có sự tham gia của hơn 10 máy bay chiến đấu. Mục tiêu là “một khu liên hợp quân sự nơi có dinh tổng thống, các nhà máy điện Adar và Hizaz, và một địa điểm lưu trữ nhiên liệu".

Ít nhất sáu người đã thiệt mạng và 86 người bị thương, Reuters đưa tin, dẫn lời các cơ quan y tế Yemen.

Hình ảnh cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Yemen. (Nguồn: Reuters)

Kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng phát gần hai năm trước, phong trào Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Israel, đồng thời tấn công các tàu trên Biển Đỏ, để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine.

Cuộc tấn công tên lửa mới nhất diễn ra ngày 22/8, khi Houthi tuyên bố đã bắn một loại đạn mới vào Sân bay Ben Gurion của Israel. Theo IDF, quả đạn đã vỡ tan trên không sau nhiều lần đánh chặn.

Một quan chức Không quân Israel giấu tên nói với hãng thông tấn AP, rằng đó là một loại bom chùm được thiết kế để phát tán nhiều đầu đạn khi va chạm, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Nasruddin Amer, người phát ngôn của phong trào Houthi, phát biểu trên X rằng nhóm này sẽ tiếp tục các hoạt động ủng hộ Dải Gaza cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa vùng đất này.