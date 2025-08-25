Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel không kích dữ dội thủ đô Yemen

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Sanaa của Yemen. Đáng chú ý, không giống như những cuộc tấn công trước đây, các cuộc không kích này được thực hiện vào ban ngày.

Chiều Chủ nhật (24/8), Không quân Israel (IAF) đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen. Đây là hành động đáp trả của Israel sau vụ phóng tên lửa của Houthi nhằm vào lãnh thổ nước này hôm 22/8 vừa qua.

Kênh truyền hình Al-Masirah đưa tin về vụ việc và cho biết cuộc tấn công đã gây ra sự tàn phá đáng kể, con số chính xác về thương vong và mức độ thiệt hại vẫn đang được làm rõ. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ mạnh trong thành phố, và những cột khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời thủ đô.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong một tuyên bố cho biết, các cuộc không kích nhằm vào một số địa điểm quan trọng, bao gồm khu dinh thự tổng thống cũ, hiện được Houthi sử dụng làm trung tâm hành chính để điều hành các hoạt động quân sự. Ngoài ra, hai nhà máy điện (Haziz và Asar), kho chứa tên lửa và nhiên liệu cũng là mục tiêu của cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Israel cùng ngày công bố hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir và Tham mưu trưởng Không quân Omer Tishler đang trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tại Trung tâm chỉ huy (IAF) có trụ sở ở Tel Aviv.

Hôm thứ Sáu (22/8), lực lượng Houthi ở Yemen đã sử dụng tên lửa trang bị đầu đạn chùm tấn công vào Israel. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt, song không thể đánh chặn được tên lửa của Houthi. Ít nhất một trong các đầu đạn của tên lửa đã rơi xuống thị trấn Ginaton, nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Quỳnh Như
Times Of Israel
#Israel #Yemen #Houthi #không kích #tấn công tên lửa #Sanaa

