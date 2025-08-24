Mỹ 'bật đèn xanh' cung cấp hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

TPO - Mỹ đã phê duyệt bán 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) phóng từ trên không cho Ukraine, dự kiến giao hàng trong khoảng sáu tuần.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã chấp thuận việc bán 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine, dự kiến sẽ được bàn giao trong khoảng sáu tuần tới.

Theo ấn phẩm này, đây là gói viện trợ vũ khí do châu Âu tài trợ, trị giá 850 triệu USD. Việc chuyển giao lô vũ khí này đã bị hoãn lại tới sau thời điểm diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

WSJ lưu ý, việc Ukraine sử dụng ERAM, có tầm bắn từ 240 đến 450 km, sẽ cần có sự chấp thuận từ Lầu Năm Góc.

Ảnh minh họa.

Quyết định chuyển giao tên lửa được đưa ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như tên lửa của Nga vào Ukraine ngày càng gia tăng.

Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, Lầu Năm Góc đã hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong nhiều tháng qua nhằm tránh leo thang xung đột. Động thái hiện tại của chính quyền Tổng thống Trump có thể báo hiệu một sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tên lửa vẫn được duy trì.