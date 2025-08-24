Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ 'bật đèn xanh' cung cấp hơn 3.000 tên lửa ERAM cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã phê duyệt bán 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) phóng từ trên không cho Ukraine, dự kiến giao hàng trong khoảng sáu tuần.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã chấp thuận việc bán 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine, dự kiến sẽ được bàn giao trong khoảng sáu tuần tới.

Theo ấn phẩm này, đây là gói viện trợ vũ khí do châu Âu tài trợ, trị giá 850 triệu USD. Việc chuyển giao lô vũ khí này đã bị hoãn lại tới sau thời điểm diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

WSJ lưu ý, việc Ukraine sử dụng ERAM, có tầm bắn từ 240 đến 450 km, sẽ cần có sự chấp thuận từ Lầu Năm Góc.

596f187a-755c-45da-8fe2-43e9f9d701ed.jpg
Ảnh minh họa.

Quyết định chuyển giao tên lửa được đưa ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như tên lửa của Nga vào Ukraine ngày càng gia tăng.

Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, Lầu Năm Góc đã hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong nhiều tháng qua nhằm tránh leo thang xung đột. Động thái hiện tại của chính quyền Tổng thống Trump có thể báo hiệu một sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với chính sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tên lửa vẫn được duy trì.

ERAM là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, được sử dụng làm vũ khí tấn công tầm xa không đối đất. Ngoài tấn công các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đang ở giai đoạn cuối, vũ khí này cũng có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển (bao gồm các tàu nổi).

Tên lửa có tầm bắn hơn 240 km và có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3,5. Cấu trúc mô-đun cho phép nó được điều chỉnh cho các nhiệm vụ khác nhau.

Quỳnh Như
Pravda, WSJ
#tên lửa ERAM #Ukraine #Mỹ #vũ khí phòng không #xung đột Nga- Ukraine #hỗ trợ quân sự Ukraine #tên lửa tầm xa

Xem thêm

Cùng chuyên mục