Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tập kích căn cứ máy bay không người lái của Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ máy bay không người lái của Nga ở Sevastopol, Crimea, Kyiv Independent đưa tin.

Ngày 22/8, lực lượng Hải quân Ukraine đã tấn công một căn cứ máy bay không người lái (UAV) của Nga tại sân bay Khersones ở thành phố Sevastopol, Crimea. Vụ tập kích đã phá hủy ba máy bay không người lái Mohajer-6 và hai máy bay không người lái Forpost.

Hải quân Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công nhưng lưu ý rằng Nga sử dụng những máy bay không người lái này để theo dõi hoạt động ở Biển Đen.

image-16972.png
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào căn cứ máy bay không người lái Nga ở Sevastopol.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mohajer-6 là máy bay không người lái đa năng của Iran, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công. Có khả năng mang theo tối đa bốn loại đạn dẫn đường chính xác, máy bay có thời gian bay tối đa 12 giờ và tầm bay 200 km. Tùy vào từng biến thể và nhiệm vụ hoạt động, UAV có thể được trang bị cả bom và tên lửa.

Trong khi đó, UAV Forpost là phiên bản cải tiến của máy bay không người lái IAI Searcher Mk II, được Nga mua lại giấy phép sản xuất từ ​​Israel.

Ban đầu được lắp ráp từ các linh kiện của Israel, Nga sau đó đã nội địa hóa sản xuất tại Nhà máy Hàng không Dân dụng Ural. Máy bay không người lái này có thể bay liên tục tới 18 giờ và bao phủ phạm vi 250 km, cung cấp khả năng trinh sát cả ngày lẫn đêm với camera quang điện tử và hồng ngoại.

Phiên bản nâng cấp Forpost-R, ra mắt năm 2019 với động cơ do Nga sản xuất, có khả năng mang theo các loại đạn cỡ nhỏ như bom KAB-20.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Crimea #UAV #Nga #tấn công #Sevastopol #hải quân #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục