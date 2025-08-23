Ukraine tập kích căn cứ máy bay không người lái của Nga ở Crimea

TPO - Hải quân Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ máy bay không người lái của Nga ở Sevastopol, Crimea, Kyiv Independent đưa tin.

Ngày 22/8, lực lượng Hải quân Ukraine đã tấn công một căn cứ máy bay không người lái (UAV) của Nga tại sân bay Khersones ở thành phố Sevastopol, Crimea. Vụ tập kích đã phá hủy ba máy bay không người lái Mohajer-6 và hai máy bay không người lái Forpost.

Hải quân Ukraine không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công nhưng lưu ý rằng Nga sử dụng những máy bay không người lái này để theo dõi hoạt động ở Biển Đen.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào căn cứ máy bay không người lái Nga ở Sevastopol.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mohajer-6 là máy bay không người lái đa năng của Iran, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công. Có khả năng mang theo tối đa bốn loại đạn dẫn đường chính xác, máy bay có thời gian bay tối đa 12 giờ và tầm bay 200 km. Tùy vào từng biến thể và nhiệm vụ hoạt động, UAV có thể được trang bị cả bom và tên lửa.

Trong khi đó, UAV Forpost là phiên bản cải tiến của máy bay không người lái IAI Searcher Mk II, được Nga mua lại giấy phép sản xuất từ ​​Israel.

Ban đầu được lắp ráp từ các linh kiện của Israel, Nga sau đó đã nội địa hóa sản xuất tại Nhà máy Hàng không Dân dụng Ural. Máy bay không người lái này có thể bay liên tục tới 18 giờ và bao phủ phạm vi 250 km, cung cấp khả năng trinh sát cả ngày lẫn đêm với camera quang điện tử và hồng ngoại.

Phiên bản nâng cấp Forpost-R, ra mắt năm 2019 với động cơ do Nga sản xuất, có khả năng mang theo các loại đạn cỡ nhỏ như bom KAB-20.