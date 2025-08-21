Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hơn 600 tên lửa và UAV bay về phía Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/8.

Không quân Ukraine đưa tin, trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/8, Nga đã sử dụng 611 vũ khí trên không để tấn công Ukraine.

Theo cơ quan này, Nga đã phóng 574 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy, 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr và 1 tên lửa chưa xác định.

80ab55a7-8925-431d-b1dc-2b62b852e82f.jpg

Trong khi UAV được phóng từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Lipetsk, Voronezh, Saratov, Crimea và Biển Đen.

Theo tuyên bố, các lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 546 máy bay không người lái và 31 tên lửa. Số còn lại đã tấn công vào 11 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khoảng thời gian từ đêm 20 đến rạng sáng ngày 21/8, các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 49 máy bay không người lái của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử, ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự.

Các cuộc không kích ồ ạt của Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước châu Âu đang tìm các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Được biết, sau cuộc hội đàm hôm 19/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đang sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #tên lửa đạn đạo #UAV Ukraine #xung đột Nga Ukraine #tấn công quân sự #phòng không Nga #không kích #máy bay không người lái #tên lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục