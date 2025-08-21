Hơn 600 tên lửa và UAV bay về phía Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/8.

Không quân Ukraine đưa tin, trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/8, Nga đã sử dụng 611 vũ khí trên không để tấn công Ukraine.

Theo cơ quan này, Nga đã phóng 574 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy, 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr và 1 tên lửa chưa xác định.

Trong khi UAV được phóng từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Lipetsk, Voronezh, Saratov, Crimea và Biển Đen.

Theo tuyên bố, các lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 546 máy bay không người lái và 31 tên lửa. Số còn lại đã tấn công vào 11 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khoảng thời gian từ đêm 20 đến rạng sáng ngày 21/8, các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 49 máy bay không người lái của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử, ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự.

Các cuộc không kích ồ ạt của Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước châu Âu đang tìm các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Được biết, sau cuộc hội đàm hôm 19/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đang sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.