Trung Quốc phô trương hàng loạt khí tài quân sự

TPO - Trung Quốc dự kiến tiến hành cuộc duyệt binh quy mô lớn tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Ngoài ra, hàng loạt vũ khí tối tân chưa từng công bố cũng sẽ được Trung Quốc trình diễn tại buổi lễ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Tư (20/8), ông Wu Ze Ke (Ngô Trạch Khỏa), một quan chức cấp cao Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đồng thời là Phó trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm, cho biết, buổi lễ sẽ có sự xuất hiện của các đội hình liên hợp chiến đấu, bao gồm: Nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như tác chiến điện tử, tác chiến không người lái và các nhóm tấn công chiến lược.

Ông cũng lưu ý, các loại khí tài như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy, tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải cùng nhiều phương tiện khác sẽ tham gia sự kiện. Phần lớn trong số vũ khí này được người dân Trung Quốc mong đợi.

Theo ông Wu Ze Ke, các máy bay bay qua Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh ngày 3/9 sẽ được bố trí theo đội hình mô-đun và có hệ thống.

Ông Wu Ze Ke (Ngô Trạch Khỏa) tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị cuộc duyệt binh.

"Một loạt các thiết bị không người lái và chống người lái thông minh trên bộ, trên biển và trên không, cũng như vũ khí năng lượng định hướng và hệ thống gây nhiễu điện tử, cũng sẽ xuất hiện. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự góp mặt của các loại vũ khí tiên tiến khác như hệ thống phòng không, tên lửa siêu thanh và tên lửa chiến lược", ông nói thêm.

Phó trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm nhấn mạnh, toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trên đều được sản xuất trong nước và đang được biên chế trong quân đội Trung Quốc. Ông cho biết, với mức độ thông tin hóa và khả năng tình báo cao, những khí tài này thể hiện đầy đủ sức mạnh của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc thích ứng với sự phát triển khoa học - công nghệ, sự biến đổi của hình thái chiến tranh, cũng như khả năng giành chiến thắng trong các cuộc xung đột tiềm tàng.

Cuối tuần qua, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc diễu binh diễn ra nhộn nhịp với nhiều buổi diễn tập tại thủ đô của Trung Quốc. Trên mạng xã hội, người dân lan truyền hình ảnh và video ghi lại sự xuất hiện của những vũ khí tiên tiến như tên lửa chống hạm siêu thanh, máy bay không người lái và xe tăng thế hệ mới trên các tuyến phố ở Bắc Kinh.