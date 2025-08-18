Hàng loạt khí tài xuất hiện trong buổi diễn tập duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc

TPO - Trong buổi diễn tập duyệt binh vào cuối tuần qua, Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh quân sự với hàng loạt khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu và thiết bị không người lái.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố video và cho biết, từ 5h30 chiều thứ Bảy (16/8) đến 3h30 sáng Chủ nhật (17/8), Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người.

Nhiều loại vũ khí tối tân cũng đã xuất hiện trong buổi diễn tập quy mô lớn này, trong đó có tên lửa chống hạm siêu thanh, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động, phương tiện không người lái dưới nước, vũ khí laser cỡ lớn, biên đội máy bay không người lái cùng các dòng xe tăng, xe bọc thép thế hệ mới.



Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần hai.

Đoạn video được công bố cho thấy các phương tiện bọc thép thế hệ mới của Trung Quốc, trong đó nổi bật là mẫu xe tăng hạng nhẹ có kích thước nhỏ hơn Type 99A. Hình ảnh ghi lại cho thấy xe được trang bị radar bốn mặt, hệ thống bảo vệ chủ động, vũ khí laser và súng phòng không, giúp tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa như tên lửa chống tăng, lựu đạn phóng và máy bay không người lái.

Đoạn video cũng hé lộ sự xuất hiện của các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép và phương tiện hỗ trợ hỏa lực mới, được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động tương tự.

Ngoài video do CCTV phát sóng, trong những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền hàng loạt hình ảnh về các loại vũ khí tối tân của nước này đang hướng về thành phố Bắc Kinh để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9.

Trong loạt vũ khí xuất hiện tại thủ đô, nổi bật là các tên lửa chống hạm mới thuộc dòng YJ. Trong đó có YJ-15 cùng ba loại tên lửa thuộc dòng siêu thanh: YJ-17, YJ-19 và YJ-20.

Tên lửa siêu thanh YJ-17.

YJ-17 được cho là trang bị phương tiện lướt siêu thanh, có thiết kế tương tự DF-17 – loại tên lửa HGV đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Trong khi đó, sự hiện diện của cửa hút gió trên YJ-19 có nhiều nét tương đồng với tên lửa hành trình siêu thanh Zircon của Nga. Đáng chú ý, YJ-20 với cấu hình khí động học hai mặt được nhận định là vũ khí có khả năng cơ động cao.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới.

Ngoài ra, hình ảnh về một xe phóng chở một thùng chứa tên lửa khổng lồ được che phủ bằng bạt cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc. Thiết kế cabin đơn chưa từng có này làm dấy lên nghi vấn đây rất có thể là một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới hoặc đã được nâng cấp.

Hai phương tiện tấn công không người lái hải quân cỡ lớn mới đã được ghi nhận trên xe kéo, trong đó một chiếc được xác định là AJX002.

Phương tiện tấn công không người lái hải quân AJX002.

AJX002 có hình dạng như ngư lôi, dài khoảng 18-20 mét. Thiết kế của loại vũ khí này có nét tương đồng với ngư lôi Poseidon của Nga, song chưa rõ liệu nó được trang bị đầu đạn hạt nhân hay sử dụng năng lượng hạt nhân.