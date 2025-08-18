Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần hai

Quỳnh Như

TPO - Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9, theo CCTV.

Đài Truyền hình trung ương CCTV đưa tin, từ 5h30 chiều thứ Bảy (16/8) đến 3h30 sáng Chủ nhật (17/8), Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai tại Quảng trường Thiên An Môn, có sự tham gia của khoảng 40.000 người, bao gồm những người tham gia diễn tập và nhân viên hỗ trợ tại chỗ.

Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần hai.

Ban tổ chức cho biết, tất cả các quy trình đều được tổ chức theo trật tự và liên kết chặt chẽ, đạt được các mục tiêu dự kiến.

Hồi cuối tháng 6, Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn, trong đó có duyệt binh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9. Lễ duyệt binh bao gồm các khối diễu binh, khối cơ giới và đội hình trên không.

Toàn bộ thiết bị quân sự có mặt trong lễ duyệt binh đều do Trung Quốc chế tạo và đã được biên chế trong quân đội nước này. Ngoài việc trưng bày các hệ thống vũ khí và trang thiết bị truyền thống, quân đội Trung Quốc sẽ giới thiệu các lực lượng chiến đấu mới như trinh sát không người lái, tác chiến dưới nước, tác chiến điện tử và không gian mạng, vũ khí siêu vượt âm.

Quỳnh Như
CCTV
