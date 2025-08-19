Nhiều UAV 'lạ' xuất hiện trên đường phố Trung Quốc

Theo Army Recognition, nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh khi quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị các hoạt động diễn tập cho lễ duyệt binh vào đầu tháng 9 tới.
Trong số đó có một mẫu UAV được cho là có nhiều điểm tương đồng với FH-97 - ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2021, với thiết kế cửa hút gió gắn trên lưng và cánh đuôi hình chữ V.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, phiên bản mới này có phần mũi ngắn và dày hơn, thân máy bay rộng hơn, cho thấy không gian bên trong có thể chứa nhiều loại cảm biến cũng như vũ khí.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, ánh sáng và góc chụp trong ảnh đã hạn chế việc phân tích chi tiết về các cấu trúc của máy bay, đặc biệt là đường ống thân máy và cấu hình ống xả.
Ấn phẩm lưu ý, ngoài dòng máy bay trên, ít nhất năm thiết kế máy bay không người lái khác nhau đã được xác định trong quá trình chuẩn bị. Hai mẫu không đuôi với cánh tam giác được cải tiến nổi bật với kích thước lớn hơn so với FH-97, điều này có thể cho thấy hiệu suất vượt trội hơn. Một mẫu có mũi thon dài kéo dài, thân máy bay rộng, trong khi mẫu còn lại có hình dáng cồng kềnh hơn.
Những phát triển này cho thấy Trung Quốc lựa chọn chiến lược đa hướng, nhằm tạo ra nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu để phục vụ cho các hoạt động trên không và trên tàu sân bay.
Máy bay không người lái FH-97 được giới thiệu là "người bạn đồng hành trung thành" của J-20 - máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Không quân Trung Quốc.
UAV có tầm bay lên đến 1.000 km, phạm vi hoạt động tối đa là 6 giờ. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.
FH-97 đảm nhận vai trò trinh sát; mở rộng phạm vi phát hiện, cung cấp cảnh báo mối đe dọa cho các máy bay có người lái. Ngoài ra, UAV này cũng có thể thực hiện chế độ phòng không bằng cách trinh sát điện tử, gây nhiễu trọng tải và thực hiện các nhiệm vụ do thám. Điều này cho phép FH-97 xâm nhập và làm tê liệt hệ thống phòng không của đối phương.