Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nhiều UAV 'lạ' xuất hiện trên đường phố Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đang đổ về thủ đô Bắc Kinh để chuẩn bị trình diễn cho lễ duyệt binh vào ngày 3/9 sắp tới.

Theo Army Recognition, nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh khi quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị các hoạt động diễn tập cho lễ duyệt binh vào đầu tháng 9 tới.

Trong số đó có một mẫu UAV được cho là có nhiều điểm tương đồng với FH-97 - ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2021, với thiết kế cửa hút gió gắn trên lưng và cánh đuôi hình chữ V.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, phiên bản mới này có phần mũi ngắn và dày hơn, thân máy bay rộng hơn, cho thấy không gian bên trong có thể chứa nhiều loại cảm biến cũng như vũ khí.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, ánh sáng và góc chụp trong ảnh đã hạn chế việc phân tích chi tiết về các cấu trúc của máy bay, đặc biệt là đường ống thân máy và cấu hình ống xả.

80a985ba-f7ec-45e5-b2a2-24e875f79eef.jpg
Nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Trong đó, mẫu UAV (góc trái trên cùng) được cho có nhiều nét tương đồng với FH-97.

Ấn phẩm lưu ý, ngoài dòng máy bay trên, ít nhất năm thiết kế máy bay không người lái khác nhau đã được xác định trong quá trình chuẩn bị. Hai mẫu không đuôi với cánh tam giác được cải tiến nổi bật với kích thước lớn hơn so với FH-97, điều này có thể cho thấy hiệu suất vượt trội hơn. Một mẫu có mũi thon dài kéo dài, thân máy bay rộng, trong khi mẫu còn lại có hình dáng cồng kềnh hơn.

Những phát triển này cho thấy Trung Quốc lựa chọn chiến lược đa hướng, nhằm tạo ra nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu để phục vụ cho các hoạt động trên không và trên tàu sân bay.

Máy bay không người lái FH-97 được giới thiệu là "người bạn đồng hành trung thành" của J-20 - máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Không quân Trung Quốc.

UAV có tầm bay lên đến 1.000 km, phạm vi hoạt động tối đa là 6 giờ. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

FH-97 đảm nhận vai trò trinh sát; mở rộng phạm vi phát hiện, cung cấp cảnh báo mối đe dọa cho các máy bay có người lái. Ngoài ra, UAV này cũng có thể thực hiện chế độ phòng không bằng cách trinh sát điện tử, gây nhiễu trọng tải và thực hiện các nhiệm vụ do thám. Điều này cho phép FH-97 xâm nhập và làm tê liệt hệ thống phòng không của đối phương.

Quỳnh Như
Army Recognition
#UAV chiến đấu #Bắc Kinh #Lễ duyệt binh #FH-97 #máy bay không người lái #công nghệ quân sự #duyệt binh #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục