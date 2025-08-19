Nhiều UAV 'lạ' xuất hiện trên đường phố Trung Quốc

TPO - Hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đang đổ về thủ đô Bắc Kinh để chuẩn bị trình diễn cho lễ duyệt binh vào ngày 3/9 sắp tới.

Theo Army Recognition, nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh khi quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị các hoạt động diễn tập cho lễ duyệt binh vào đầu tháng 9 tới.

Trong số đó có một mẫu UAV được cho là có nhiều điểm tương đồng với FH-97 - ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2021, với thiết kế cửa hút gió gắn trên lưng và cánh đuôi hình chữ V.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, phiên bản mới này có phần mũi ngắn và dày hơn, thân máy bay rộng hơn, cho thấy không gian bên trong có thể chứa nhiều loại cảm biến cũng như vũ khí.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, ánh sáng và góc chụp trong ảnh đã hạn chế việc phân tích chi tiết về các cấu trúc của máy bay, đặc biệt là đường ống thân máy và cấu hình ống xả.

Nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Trong đó, mẫu UAV (góc trái trên cùng) được cho có nhiều nét tương đồng với FH-97.

Ấn phẩm lưu ý, ngoài dòng máy bay trên, ít nhất năm thiết kế máy bay không người lái khác nhau đã được xác định trong quá trình chuẩn bị. Hai mẫu không đuôi với cánh tam giác được cải tiến nổi bật với kích thước lớn hơn so với FH-97, điều này có thể cho thấy hiệu suất vượt trội hơn. Một mẫu có mũi thon dài kéo dài, thân máy bay rộng, trong khi mẫu còn lại có hình dáng cồng kềnh hơn.

Những phát triển này cho thấy Trung Quốc lựa chọn chiến lược đa hướng, nhằm tạo ra nhiều mẫu máy bay không người lái hỗ trợ chiến đấu để phục vụ cho các hoạt động trên không và trên tàu sân bay.