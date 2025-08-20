Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Zelensky

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba (19/8), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tổng thống Donald Trump nói rằng có một số bất đồng quan điểm trong cuộc xung đột này mà Ukraine và Nga sẽ phải thảo luận và quyết định. Vì vậy, tổng thống muốn hai nước tham gia vào hoạt động ngoại giao trực tiếp".

Thư ký báo chí Nhà Trắng lưu ý, trong các cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đều bày tỏ mong muốn ngồi lại với nhau, do đó nhóm an ninh quốc gia sẽ hỗ trợ cả hai nước trong việc tổ chức cuộc gặp này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định đang nỗ lực sắp xếp các cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, sau đó là một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Mỹ.

"Tôi đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Keir Starmer của Vương quốc Anh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, tại Nhà Trắng, cuộc gặp kết thúc bằng một cuộc họp tiếp theo tại Phòng Bầu dục... Sau khi kết thúc các cuộc gặp, tôi đã gọi tới Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp tại địa điểm sẽ được xác định giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ tới Ukraine như một phần của các nỗ lực đảm bảo an ninh cho nước này. Thay vào đó, ông đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia của mình phối hợp với các nước châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh với Nga và Ukraine.