Ông Trump nói ông Putin có thể không muốn thỏa thuận về Ukraine

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận nhà lãnh đạo Nga có thể không muốn thỏa thuận nào cả, và cho biết điều này sẽ tạo ra "tình huống khó khăn" cho ông Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc gặp ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn Fox News ngày 19/8, Tổng thống Trump cho biết hành động của nhà lãnh đạo Nga sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài tuần tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng Mỹ triển khai bộ binh đến Ukraine và không giải thích cụ thể về đảm bảo an ninh mà trước đây ông nói Washington có thể mang lại cho Kiev trong giai đoạn hậu chiến.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ việc đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ là khó khăn. Tôi nghĩ ông Putin đã chán rồi. Tôi nghĩ tất cả họ đều đã chán rồi, nhưng ai mà biết được", ông Trump nói.

"Chúng ta sẽ biết rõ về Tổng thống Putin trong vài tuần tới... Có khả năng ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Trước đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu cảm thấy phấn chấn khi ông Trump hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng.

Ông Zelensky gọi cuộc hội đàm với tổng thống Mỹ tại Phòng Bầu dục ngày 18/8 là "bước tiến lớn" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu trong 80 năm qua và hướng đến việc tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Putin và Tổng thống Trump trong những ngày tới.

Tuy nhiên, ngoài hình ảnh hào nhoáng, con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn rất bấp bênh và ông Zelensky có thể buộc phải chấp nhận những nhượng bộ đau đớn để có thể chấm dứt xung đột.

Dù cuộc gặp ở Washington mang lại cảm giác nhẹ nhõm tạm thời ở Kiev, nhưng giao tranh vẫn chưa hề giảm bớt.

Ông Trump không yêu cầu Ukraine đầu hàng hay doạ cắt hỗ trợ. "Tinh thần chung rất tích cực và liên minh xuyên Đại Tây Dương vẫn tồn tại. Nhưng còn nhiều bất định về cơ chế đảm bảo an ninh và chưa biết chính xác Mỹ đang nghĩ gì”, ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Kiev và Mátxcơva nói với Reuters.

Các đồng minh của Ukraine tổ chức một cuộc họp của "Liên minh sẵn sàng " trong ngày 18/8 để thảo luận về hướng đi tiếp theo. Các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ thảo luận về cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong cuộc họp diễn ra cùng ngày.

Nga chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào về việc sẽ tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Ngày 18/8, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva không từ chối bất kỳ hình thức nào để thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine, nhưng cuộc gặp của lãnh đạo quốc gia phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận việc quân đội NATO hiện diện ở Ukraine. Ông cũng không hề có dấu hiệu nhượng bộ trước các yêu cầu về lãnh thổ, bao gồm vùng đất mà Nga chưa kiểm soát được, kể cả sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại Alaska tuần trước.

Ông Neil Melvin, giám đốc An ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Royal United Services (Ảnh), cho rằng Nga có thể đang muốn kéo dài thời gian.

"Tôi nghĩ đằng sau điều này là cuộc đấu tranh giữa một bên là Ukraine và châu Âu với một bên là Nga, để tránh bị ông Trump coi là trở ngại cho tiến trình hòa bình”, ông Melvin nói.