Nga tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Đêm 17/8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine, ngay trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Không quân Ukraine đưa tin, vào đêm 17, rạng sáng ngày 18/8, Nga đã phóng bốn tên lửa đạn đạo Iskander-M và 140 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo cơ quan này, Nga đã phóng tên lửa từ các khu vực gần thành phố Taganrog, Millerovo và Kursk. Trong khi đó, UAV được phóng từ hướng Kursk, Oryol, Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, cũng như mũi Chauda ở Crimea.

Cuộc tấn công đã bị Ukraine đẩy lùi bằng máy bay chiến đấu, các đơn vị tên lửa phòng không, tác chiến điện tử, hệ thống không người lái cùng các nhóm hỏa lực cơ động.

"Tính đến 9h sáng ngày 18/8, hệ thống phòng không đã bắn hạ 88 UAV ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Tuy nhiên tên lửa và số UAV còn lại đã tấn công 25 địa điểm ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev", Không quân Ukraine cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov, trong một tuyên bố sáng 18/8, cho biết, vụ không kích của Nga vào thành phố đã khiến ít nhất 7 người chết và 20 người khác bị thương.

2776c73c-5f17-4e75-9762-bfbdb70d97d6.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn sau cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Odessa vào đêm 17, rạng sáng 18/8.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper báo cáo, vào đêm 17, rạng sáng ngày 18/8, máy bay không người lái của Nga đã tấn công Odessa, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại một cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng.

Theo ông, hơn 100 nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên, lính cứu hỏa thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và các đội cứu hỏa địa phương đã tham gia ứng phó với vụ tấn công của Nga. Không có báo cáo về thương vong.

Được biết, cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Quỳnh Như
Pravda
