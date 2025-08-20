Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga dùng đạn chùm tập kích trận địa UAV của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander trang bị đầu đạn chùm tấn công địa điểm triển khai máy bay không người lái (UAV) của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay trinh sát của Nga hoạt động theo hướng Pokrovsky đã phát hiện một điểm phóng UAV của Ukraine tại khu vực làng Iverskoye thuộc Donetsk. Theo dữ liệu tình báo, Kiev đang tập trung thiết bị và nhân sự, chuẩn bị sử dụng địa điểm này để triển khai một đợt phóng UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Thông tin và tọa độ mục tiêu đã được chuyển về sở chỉ huy, sau đó quyết định tấn công được đưa ra ngay lập tức. Một tên lửa Iskander-M trang bị đầu đạn chùm đã tấn công chính xác mục tiêu.

Hậu quả, phía Ukraine đã mất hơn 100 máy bay không người lái loại UJ-22 và Palyanitsa, 16 xe vận tải. Ngoài ra, vụ tập kích cũng khiến hơn 40 binh sĩ thương vong.

"Cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy hơn 100 UAV tầm xa loại UJ-22 và Palyanitsa cùng 16 xe vận tải chuyên dụng của Ukraine. Ngoài ra, 40 binh sĩ thương vong trong vụ tập kích", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa Iskander-M để tấn công các vị trí quân sự của Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa này đã gây ra những tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Quỳnh Như
#Nga #UAV #Ukraine #Iskander-M #tấn công tên lửa #xung đột Nga-Ukraine #điểm phóng UAV #máy bay không người lái

