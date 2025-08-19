Gần 300 tên lửa và UAV tập kích Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng trăm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV).

Không quân Ukraine đưa tin, đêm 18, rạng sáng ngày 19/8, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine với 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 5 tên lửa hành trình Kh-101 và 270 máy bay không người lái (tấn công và mồi nhử).

Theo cơ quan này, Nga đã phóng máy bay không người lái từ tỉnh Kursk, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk, trong khi tên lửa được phóng từ Rostov, Voronezh, Crimea và Biển Caspi. Các cuộc không kích của Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng không quân, các đơn vị phòng không, tác chiến điện tử và máy bay không người lái của Ukraine.

"Tính đến 9h ngày 19/8, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 236 vũ khí trên không của Nga, bao gồm 230 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 4 tên lửa hành trình Kh-101. Tuy nhiên, 4 tên lửa và 40 UAV còn lại đã tấn công 16 địa điểm trên 3 khu vực", Không quân Ukraine cho biết.

Trước đó, Tỉnh trưởng Poltava Volodymyr Kohut, trong một bài viết trên Telegram, cho biết: "Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Poltava. Nhiều mảnh vỡ UAV đã được ghi nhận ở quận Kremenchuk và Lubny. Các tòa nhà văn phòng thuộc một doanh nghiệp năng lượng địa phương cũng bị hư hại".

Quan chức này lưu ý, vụ tập kích của Nga đã khiến hơn 1.500 hộ dân bị mất điện, dịch vụ khẩn cấp nhà nước và các kỹ sư điện đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công. Không có báo cáo về thương vong.