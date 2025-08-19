Rò rỉ video Ukraine thử tên lửa tầm xa

TPO - Truyền thông Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này thực hiện vụ phóng tên lửa Flamingo, có tầm bắn 3.000 km.

Tạp chí ZN.UA của Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại các vụ phóng thử tên lửa của quân đội nước này. Một số thông tin cho biết, đây là vụ thử tên lửa hành trình Flamingo.

Trước đó, phóng viên ảnh người Ukraine Efrem Lukatsky đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Flamingo, được chụp tại một trong những doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Ukraine, Fire Point.

Mặc dù thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa này có nhiều nét tương đồng với hệ thống FP-5 được Tập đoàn Milanion (có trụ sở tại Anh) giới thiệu đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi. Tên lửa có trọng lượng khoảng 6 tấn, được trang bị đầu đạn nặng khoảng 1 tấn và có tầm bắn lên đến 3.000 km.

Nếu thông tin này được xác nhận thì đây sẽ là một bước tiến lớn trong năng lực răn đe chiến lược của Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Những đặc điểm trên sẽ cho phép tên lửa tấn công các mục tiêu mà trước đây vũ khí tấn công thông thường của Ukraine không thể tiếp cận, bao gồm cả máy bay không người lái tầm xa.

Các chuyên gia đánh giá, lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine sẽ là mục tiêu khó khăn đối với các hệ thống phòng không hạng nhẹ của đối phương.