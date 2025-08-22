Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Châu Âu đề xuất triển khai tiêm kích tàng hình F-35 bảo vệ Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Các nước châu Âu đang đề xuất triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tới Romania như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, tờ The Times đưa tin.

Theo The Times, các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của châu Âu đang thảo luận về việc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ tới căn cứ không quân Mihai Kogalniceanu, Romania - nơi được cho là căn cứ lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Vấn đề này được nêu ra tại cuộc họp giữa tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và đại diện quân sự từ Anh, Đức, Pháp, Phần Lan, Ý để thảo luận về các đảm bảo an ninh của Mỹ.

f-35.jpg

Ngoài tiêm kích F-35, các nước châu Âu cũng muốn có sự đảm bảo về việc tiếp tục sử dụng vệ tinh của Mỹ cho hệ thống GPS và hỗ trợ tình báo ở Ukraine. Đồng thời mong muốn Washington cam kết cung cấp cho Kiev các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và NASAMS.

Trước đó, có thông tin cho biết Anh đã đề xuất triển khai máy bay chiến đấu Typhoon ở phía tây Ukraine và cử một lữ đoàn gồm 3.000-5.000 quân để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Pháp, Canada và Úc cũng có thể sẽ gửi quân đến phía tây Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo nước này sẽ triển khai hai hệ thống phòng không Patriot và khoảng 300 binh sĩ đến Ba Lan để bảo vệ trung tâm hậu cần hỗ trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Hệ thống này sẽ được di dời từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/6/2026.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng một chỗ ngồi, do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81, cung cấp nhận thức tình huống và hệ thống khẩu độ phân tán, một mạng lưới gồm sáu cảm biến hồng ngoại cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa 360 độ.

F-35 sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km. Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

Quỳnh Như
Pravda
#F-35 #Châu Âu #Ukraine #Romania #NATO #vệ tinh #quân sự #bảo đảm an ninh #đàm phán hòa bình #Mỹ #xung đột Nga-Ukraine

