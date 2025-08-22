Châu Âu đề xuất triển khai tiêm kích tàng hình F-35 bảo vệ Ukraine

TPO - Các nước châu Âu đang đề xuất triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tới Romania như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, tờ The Times đưa tin.

Theo The Times, các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của châu Âu đang thảo luận về việc triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ tới căn cứ không quân Mihai Kogalniceanu, Romania - nơi được cho là căn cứ lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu.

Vấn đề này được nêu ra tại cuộc họp giữa tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và đại diện quân sự từ Anh, Đức, Pháp, Phần Lan, Ý để thảo luận về các đảm bảo an ninh của Mỹ.

Ngoài tiêm kích F-35, các nước châu Âu cũng muốn có sự đảm bảo về việc tiếp tục sử dụng vệ tinh của Mỹ cho hệ thống GPS và hỗ trợ tình báo ở Ukraine. Đồng thời mong muốn Washington cam kết cung cấp cho Kiev các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và NASAMS.

Trước đó, có thông tin cho biết Anh đã đề xuất triển khai máy bay chiến đấu Typhoon ở phía tây Ukraine và cử một lữ đoàn gồm 3.000-5.000 quân để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Pháp, Canada và Úc cũng có thể sẽ gửi quân đến phía tây Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo nước này sẽ triển khai hai hệ thống phòng không Patriot và khoảng 300 binh sĩ đến Ba Lan để bảo vệ trung tâm hậu cần hỗ trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Hệ thống này sẽ được di dời từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/6/2026.