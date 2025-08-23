Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Zelensky: Ukraine không đủ máy bay chiến đấu F-16

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine cần nhiều máy bay chiến đấu hơn để đảm bảo an ninh trên không phận của mình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Kiev hôm 22/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần nhiều máy bay chiến đấu hơn để đảm bảo an ninh không phận.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra ví dụ về máy bay chiến đấu F-16. Ông cảm ơn tất cả các đối tác vì đã cung cấp máy bay cho Ukraine, nhưng lưu ý rằng những máy bay này không đủ để đảm bảo an ninh trên không phận Ukraine.

63bb3d09-032a-4a88-a97e-bcd04c913412.jpg

Tổng thống Zelensky không nêu rõ cần thêm bao nhiêu máy bay. Ông cho biết các đối tác của Ukraine đồng ý về nhu cầu cần có một phi đội máy bay, tuy nhiên điều này vẫn phụ thuộc vào yếu tố chính trị và năng lực sản xuất, cũng như tài chính cho việc cung cấp máy bay chiến đấu.

Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Năm 2023, một số quốc gia sau khi được Mỹ "bật đèn xanh" đã quyết định chuyển giao những máy bay này cho Kiev.

Việc bàn giao những chiếc F-16 đầu tiên được công bố vào đầu tháng 8/2024. Thông tin chi tiết về số lượng máy bay chưa được Kiev tiết lộ.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép nó đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #F-16 #Tổng thống Zelensky #máy bay chiến đấu #an ninh không phận #đảm bảo an ninh #đàm phán hòa bình

