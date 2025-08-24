Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ chặn Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc đã ngăn chặn Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga trong nhiều tháng, theo Wall Street Journal.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Bảy (23/8) dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã ngăn chặn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp.

"Mỹ đã bí mật thực hiện một quy trình đánh giá, theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có quyền định về việc Ukraine có được dùng tên lửa ATACMS hay không", WSJ viết.

Theo ấn phẩm này, quy trình đánh giá trên được thực hiện bởi Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề chính sách Elbridge Colby, nhằm quyết định Ukraine có được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất hoặc do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo và linh kiện từ Mỹ hay không.

at.jpg

Một quan chức chia sẻ với WSJ rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngăn chặn Ukraine phóng tên lửa ATACMS tầm xa kể từ cuối mùa xuân. Ít nhất một lần, Washington được cho là đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc tấn công một mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Hiện, giới chức Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine được cho là đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga vào tháng 11/2024, nhắm vào một cơ sở quân sự gần thành phố Karachev thuộc vùng Bryansk của Nga. Theo các báo cáo, mục tiêu là kho vũ khí thứ 67 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, tờ Washington Post cho biết, kho dự trữ ATACMS được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga rất có thể đã cạn kiệt. Lần phóng được xác nhận gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 7, cho thấy nguồn cung có thể đang khan hiếm hoặc đã bị tiêu hao sau thời gian sử dụng liên tục.

ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất, được phát triển dành cho Lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương.

ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy theo biến thể cụ thể. Biến thể I có tầm bắn khoảng 165 km, trong khi biến thể IA và IA Unitary có thể đạt tầm bắn lên tới 300 km.

Quỳnh Như
WSJ
#Mỹ #Ukraine #ATACMS #Nga #tên lửa tầm xa #xung đột Nga-Ukraine #vũ khí tầm xa

Xem thêm

Cùng chuyên mục