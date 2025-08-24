Mỹ chặn Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS

TPO - Lầu Năm Góc đã ngăn chặn Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga trong nhiều tháng, theo Wall Street Journal.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Bảy (23/8) dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã ngăn chặn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp.

"Mỹ đã bí mật thực hiện một quy trình đánh giá, theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có quyền định về việc Ukraine có được dùng tên lửa ATACMS hay không", WSJ viết.

Theo ấn phẩm này, quy trình đánh giá trên được thực hiện bởi Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề chính sách Elbridge Colby, nhằm quyết định Ukraine có được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất hoặc do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo và linh kiện từ Mỹ hay không.

Một quan chức chia sẻ với WSJ rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngăn chặn Ukraine phóng tên lửa ATACMS tầm xa kể từ cuối mùa xuân. Ít nhất một lần, Washington được cho là đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc tấn công một mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Hiện, giới chức Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine được cho là đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga vào tháng 11/2024, nhắm vào một cơ sở quân sự gần thành phố Karachev thuộc vùng Bryansk của Nga. Theo các báo cáo, mục tiêu là kho vũ khí thứ 67 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga.



Trước đó, tờ Washington Post cho biết, kho dự trữ ATACMS được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga rất có thể đã cạn kiệt. Lần phóng được xác nhận gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 7, cho thấy nguồn cung có thể đang khan hiếm hoặc đã bị tiêu hao sau thời gian sử dụng liên tục.

ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất, được phát triển dành cho Lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương.

ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy theo biến thể cụ thể. Biến thể I có tầm bắn khoảng 165 km, trong khi biến thể IA và IA Unitary có thể đạt tầm bắn lên tới 300 km.