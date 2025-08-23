Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine: Tiêm kích MiG-29 rơi, phi công thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Thiếu tá Serhii Bondar - phi công lái máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine - đã tử nạn trong quá trình hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

15961b2-gettyimages-678825789-69.jpg
Máy bay chiến đấu MiG-29. (Ảnh: Getty Images)

Không quân Ukraine cho biết, vụ tai nạn xảy ra đêm ngày 22, rạng sáng 23/8, khiến phi công Bondar (sinh năm 1979) thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được xác định.

MiG-29 là máy bay chiến đấu hai động cơ được thiết kế bởi Liên Xô.

Trước khi xung đột với Nga bùng phát, Ukraine sở hữu hàng chục máy bay MiG-29, nhưng một số máy bay đã bị phá hủy trong quá trình chiến đấu.

MiG-29 hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trên nhiều mặt trận của Ukraine, không chỉ tấn công các mục tiêu mặt đất mà còn thường xuyên đánh chặn máy bay không người lái của Nga trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Minh Hạnh
Pravda
#MiG-29 #Ukraine #Nga #máy bay chiến đấu #máy bay không người lái #Liên Xô

