Hé lộ lợi thế của tàu ngầm hạt nhân Nga khi hoạt động ở Bắc Cực

TPO - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, tàu ngầm hạt nhân Nga có khả năng hoạt động dưới lớp băng Bắc Cực mà không bị phát hiện.

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại cuộc họp với các nhân viên ngành hạt nhân ở Sarov hôm 22/8, Tổng thống Putin nhấn mạnh, vùng Bắc Cực đóng vai trò rất quan trọng đối với quốc phòng Nga.

"Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng tôi lặn xuống dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi radar. Đây là lợi thế quân sự của chúng tôi", ông nói.

Ông cho biết, việc nghiên cứu vùng Bắc Cực "cực kỳ quan trọng" khi các tuyến đường vận chuyển đang trở nên dễ tiếp cận hơn do băng tan.

"Đó là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi, vì nhiều quốc gia quan tâm đến việc sử dụng các tuyến đường này", lãnh đạo Nga lưu ý.

Một số quốc gia, bao gồm Nga và Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh và thương mại toàn cầu trong những năm gần đây.

Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Từ những năm 2000, Nga đã đóng tám tàu ​​ngầm hạt nhân lớp Borei. Con tàu mới nhất - Knyaz Pozharsky - được hạ thủy vào năm ngoái. Và hai tàu nữa đang được đóng. Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, có tầm bắn lên tới 8.000 km.