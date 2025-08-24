Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc ứng phó bão Kajiki: Đảo Hải Nam dừng nhiều hoạt động, đề phòng kịch bản xấu

Minh Hạnh

TPO - Gió mạnh và mưa lớn đã quét qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Quảng Đông, khi bão Kajiki áp sát vùng biển phía Nam nước này, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

08a455a298e73b391d9bb27d83a76164.jpg
(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão Kajiki đã mạnh lên khi di chuyển về phía Tây trên biển, với sức gió mạnh nhất 162 km/h. Cơn bão có thể đổ bộ bờ biển phía Nam đảo Hải Nam hoặc đi vòng qua hòn đảo này vào chiều tối 24/8. Bão di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h.

Tân Hoa Xã đưa tin, khoảng 20.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trước khi bão quét qua. Các tàu đánh cá đã trở về cảng và hơn 21.000 thuyền viên đã lên bờ.

Một đoạn video ngắn được Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy, gió giật mạnh làm gãy cành cây, rung chuyển mạnh một chiếc thuyền đang neo đậu và khiến sóng tràn lên cầu tàu.

Lượng mưa dự kiến ​​từ 250 đến 350 mm sẽ đổ xuống khu vực phía nam đảo Hải Nam, bao gồm cả thành phố Tam Á, một khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng.

Sáng 24/8, chính quyền Tam Á đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc, đồng thời nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất.

Các quan chức thành phố đã triệu tập một cuộc họp vào tối 23/8, kêu gọi chuẩn bị cho "các tình huống xấu nhất" và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác để đảm bảo không có thương vong.

Chính quyền Tam Á đã đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và khu du lịch, danh lam thắng cảnh, đồng thời tạm dừng giao thông công cộng và vận chuyển. Một bài đăng trên mạng xã hội của thành phố kêu gọi người dân không ra ngoài trừ khi cần thiết. Các quan chức cho biết, việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ phụ thuộc vào tác động của cơn bão.

Tam Á là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Trung Quốc, thu hút 34 triệu lượt khách du lịch vào năm ngoái, theo Tân Hoa Xã.

Sau khi quét qua Trung Quốc, bão Kajiki (nghĩa là cá kiếm hoặc cá giáo trong tiếng Nhật) ​​sẽ đổ bộ bờ biển Việt Nam.

Minh Hạnh
Reuters, ABC News
#bão kajiki tăng cấp #bão số 5 #Biển Đông #Trung Quốc #đảo Hải Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục