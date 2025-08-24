Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch Triều Tiên giám sát vụ phóng thử tên lửa mới giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát việc phóng thử hai loại tên lửa phòng không mới để kiểm tra khả năng chiến đấu của loại vũ khí này, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 24/8.

Cơ quan Quản lý Tên lửa đã tiến hành vụ thử nghiệm vào ngày 23/8, bắn hai loại tên lửa phòng không mới vào các mục tiêu khác nhau.

Ông Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng, cùng với các quan chức đảng và quân đội, bao gồm cả Tư lệnh Không quân Kim Kwang-hyok.

Hệ thống vũ khí phòng không mới cho thấy "khả năng phản ứng nhanh" với các mục tiêu trên không như máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình, KCNA cho biết.

n2zm4xtpkflqvmda6dqo4wy4ta.jpg
Hình ảnh về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Vụ phóng thử diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 25/8.

Đầu tháng này, Chủ tịch Kim Jong Un đã mô tả các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn là hành động nhằm duy trì thái độ "thù địch và đối đầu cao nhất" với Triều Tiên.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên Lá chắn Tự do Ulchi, kéo dài 11 ngày, từ 18/8.

Minh Hạnh
Reuters, Yonhap
