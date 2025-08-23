Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Vladimir Putin: Nga thấy 'ánh sáng ở cuối đường hầm' trong quan hệ với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Alaska là “thẳng thắn và thực chất”, đồng thời bày tỏ hy vọng những bước đi đầu tiên của hai nước có thể mở đường cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ.

qh6nx33syvjwnnvcq4rabo4jru.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hôm 15/8 tại Alaska. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 22/8 tại một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Tổng thống Nga Putin cho biết, việc Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức tại Nhà Trắng là “ánh sáng cuối đường hầm” để hai nước khôi phục quan hệ.

Vai trò lãnh đạo của ông Trump mang lại “sự đảm bảo mạnh mẽ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện”, Tổng thống Putin nói và cho biết ông hy vọng nhà lãnh đạo Mỹ “sẽ giúp tình hình tiến triển hơn nữa”, và những bước đi đầu tiên này “chỉ là khởi đầu cho sự hồi sinh toàn diện mối quan hệ giữa hai nước”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga chỉ ra rằng, Washington vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với các liên minh như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Do đó, những bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Putin không nêu chi tiết về khả năng hợp tác giữa Mỹ và Nga tại Bắc Cực. Nhưng ông cho biết khu vực này có trữ lượng khoáng sản "rất, rất lớn", và lưu ý rằng công ty khí đốt tự nhiên hóa lỏng Novatek của Nga đã hoạt động tại đây.

“Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Mỹ về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. Và không chỉ ở khu vực Bắc Cực, mà còn ở Alaska. Hiện nay, không có ai ngoài chúng tôi sở hữu các công nghệ mà chúng tôi đang sở hữu. Điều này rất được các đối tác của chúng tôi quan tâm, bao gồm cả các đối tác từ Mỹ", ông nói.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã gặp nhau tại Anchorage (Alaska) vào tuần trước, trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên từ năm 2018.

Hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, và cho biết phái đoàn hai nước “đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine”.

Mỹ cảnh báo áp lệnh trừng phạt lên Nga

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine trong hai tuần tới.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng tôi phải làm và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Liệu đó có phải là các lệnh trừng phạt nặng nề, hay thuế quan cao, hay cả hai, hoặc chúng tôi sẽ không làm gì và nói rằng đó là cuộc xung đột của các bạn", ông Trump nói.

c3270e7a8c515a18b972943ca3ac6338.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe ảnh chụp chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: NY Times)

Tổng thống Mỹ cho biết, ông không hài lòng về cuộc tấn công của Nga vào một nhà máy của Mỹ ở Ukraine trong tuần này, gây ra một vụ hỏa hoạn khiến một số nhân viên của cơ sở bị thương.

"Tôi không hài lòng về điều đó, và tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc xung đột đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Minh Hạnh
Reuters, RT
