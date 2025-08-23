Tổng thống Vladimir Putin: Nga thấy 'ánh sáng ở cuối đường hầm' trong quan hệ với Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Alaska là “thẳng thắn và thực chất”, đồng thời bày tỏ hy vọng những bước đi đầu tiên của hai nước có thể mở đường cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau hôm 15/8 tại Alaska. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ngày 22/8 tại một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Tổng thống Nga Putin cho biết, việc Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức tại Nhà Trắng là “ánh sáng cuối đường hầm” để hai nước khôi phục quan hệ.

Vai trò lãnh đạo của ông Trump mang lại “sự đảm bảo mạnh mẽ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện”, Tổng thống Putin nói và cho biết ông hy vọng nhà lãnh đạo Mỹ “sẽ giúp tình hình tiến triển hơn nữa”, và những bước đi đầu tiên này “chỉ là khởi đầu cho sự hồi sinh toàn diện mối quan hệ giữa hai nước”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga chỉ ra rằng, Washington vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với các liên minh như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Do đó, những bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Putin không nêu chi tiết về khả năng hợp tác giữa Mỹ và Nga tại Bắc Cực. Nhưng ông cho biết khu vực này có trữ lượng khoáng sản "rất, rất lớn", và lưu ý rằng công ty khí đốt tự nhiên hóa lỏng Novatek của Nga đã hoạt động tại đây.

“Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Mỹ về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. Và không chỉ ở khu vực Bắc Cực, mà còn ở Alaska. Hiện nay, không có ai ngoài chúng tôi sở hữu các công nghệ mà chúng tôi đang sở hữu. Điều này rất được các đối tác của chúng tôi quan tâm, bao gồm cả các đối tác từ Mỹ", ông nói.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã gặp nhau tại Anchorage (Alaska) vào tuần trước, trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên từ năm 2018.

Hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, và cho biết phái đoàn hai nước “đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine”.