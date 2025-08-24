Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Bão Kajiki chuẩn bị đổ bộ: Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp, Thái Lan cảnh báo mưa rất to

Minh Hạnh

TPO - Các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) được đặt trong tình trạng báo động do bão Kajiki (Việt Nam gọi là bão số 5) được dự báo sẽ gây ra gió giật và mưa lớn.

Ngày 23/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ban hành cảnh báo vàng đối với bão Kajiki.

Theo đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn và gió mạnh dự kiến ​​sẽ quét qua Bán đảo Lôi Châu cùng các khu vực ven biển của các thành phố Mậu Danh, Dương Giang, Giang Môn từ ngày 24 đến 25/8.

Hải Nam và Quảng Đông đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV để đối phó với bão. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia cũng đã cử một đội công tác đến các tỉnh phía Nam để hỗ trợ nỗ lực ứng phó tại địa phương.

9dd764a46d9040fdab092c32d69cfcda.jpg
68aa45a2a310851f44b73362.jpg
68aa45a2a310851f44b73365.jpg
Tàu thuyền về bến ở Hải Nam trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bão Kajiki hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trưa 23/8, tâm bão nằm cách đảo Hải Nam khoảng 650 km về phía đông.

Cơn bão dự kiến ​​sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ, và sẽ tiếp tục mạnh lên. Bão có khả năng đổ bộ hoặc đi qua gần bờ biển phía Nam đảo Hải Nam vào khoảng tối 24/8, trước khi hướng tới các vùng ven biển miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Theo tờ Bangkok Post, Thái Lan cũng dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn từ ngày 24/8 đến 27/8 do bão Kajiki.

Cơn bão có khả năng gây mưa to đến rất to trên khắp miền Bắc, vùng Đông Bắc, Đông, Tây Nam Thái Lan và khu vực Trung bộ, bao gồm cả Bangkok và vùng ngoại ô.

Người dân ở các vùng trũng thấp, gần chân đồi hoặc dọc theo các tuyến đường thủy được khuyến cáo đề phòng lũ và lũ quét.

Gió trên biển dự kiến ​​sẽ mạnh lên, với sóng cao từ 2 đến 3 m hoặc hơn. Các tàu thuyền nhỏ được khuyến cáo nên ở lại bờ cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện.

Minh Hạnh
Tân Hoa Xã, Bangkok Post
#Trung Quốc #bão số 5 Kajiki #Thái Lan #bão đổ bộ #mưa lớn #lũ quét #ứng phó bão

