Đón Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay và sẵn sàng đàm phán thương mại sâu hơn với Hàn Quốc.

“Tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay”, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 25/8, khi ông chào đón tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Nhà Trắng lần đầu tiên.

Triều Tiên chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Trump. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, cho rằng đây là hành động nhằm “áp đặt quyền kiểm soát“ bán đảo Triều Tiên và nhắm mục tiêu vào các quốc gia trong khu vực.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã phớt lờ lời kêu gọi của lãnh đạo Mỹ về việc khôi phục các cuộc gặp trực tiếp mà ông từng theo đuổi trong nhiệm kỳ 2017-2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cố tránh việc lặp lại những cuộc đối đầu kịch tính như chuyến thăm tháng 2 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hay chuyến thăm tháng 5 của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Ông Lee đã nói về golf và dành nhiều lời khen ngợi cho cách bài trí nội thất Phòng Bầu dục, cũng như nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông nói với các phóng viên rằng ông đã đọc cuốn hồi ký năm 1987 của tổng thống có tên “Trump: Nghệ thuật Đàm phán", để chuẩn bị.

"Tôi hy vọng ngài có thể mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, để ngài có thể gặp ông Kim Jong Un, xây dựng một khu phức hợp Trump World ở Triều Tiên, và để ngài thực sự có thể đóng vai trò là người kiến ​​tạo hòa bình mang tính lịch sử của thế giới", ông Lee nói bằng tiếng Hàn.

Văn phòng của ông Lee cho biết, ông đã mời Tổng thống Mỹ Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 10, và đề nghị tổng thống Mỹ tổ chức một cuộc gặp ông Kim Jong Un trong chuyến đi.

"Bất chấp những lệnh trừng phạt nặng nề được áp đặt để răn đe Triều Tiên, nước này vẫn phát triển liên tục vũ khí hạt nhân và tên lửa", ông Lee phát biểu tại một sự kiện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington sau cuộc gặp Tổng thống Trump.

Ông cho biết Triều Tiên hiện có khả năng chế tạo 10 đến 20 đầu đạn hạt nhân mỗi năm, và chỉ cần hoàn thiện thiết bị tái nhập khí quyển để tích hợp những đầu đạn đó trên các tên lửa đạn đạo lớn nhất có thể vươn tới Mỹ.

Quang cảnh cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận thương mại

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7, giúp hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh khỏi mức thuế quan cao của Mỹ, nhưng hai nước vẫn tiếp tục tranh luận về năng lượng hạt nhân, chi tiêu quân sự và chi tiết của một thỏa thuận 350 tỷ đô la mà Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào Mỹ.

Nhân dịp chuyến thăm, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc, Korean Air đã công bố đơn đặt hàng 103 máy bay Boeing, đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử hãng hàng không này.

"Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được thỏa thuận" về thương mại, ông Trump nói với các phóng viên. "Họ có một số vấn đề với thỏa thuận này, nhưng chúng tôi vẫn kiên định với lập trường của mình”.

Ông Trump không nói rõ thêm chi tiết. Nhà Trắng cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo Reuters, ông Trump được cho là sẽ gây áp lực buộc ông Lee phải cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.

Khi được hỏi liệu ông có muốn giảm số lượng lính Mỹ tại Hàn Quốc để mang lại cho Mỹ sự linh hoạt hơn trong khu vực hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không muốn nói về điều đó bây giờ”. Nhưng có lẽ Seoul nên trao cho Mỹ quyền sở hữu "vùng đất nơi chúng tôi có pháo đài lớn", ám chỉ Trại Humphreys, một đơn vị đồn trú của Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.