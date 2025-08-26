Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ bất ngờ chỉ trích Seoul ngay trước khi gặp Tổng thống Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hàn Quốc chỉ vài giờ trước hội nghị thượng đỉnh với tân Tổng thống Lee Jae Myung, trong bối cảnh hai nước đồng minh đang bất đồng về chi tiêu quốc phòng và thương mại.

pru20250824227601009-p4.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết mà không đưa ra bằng chứng, rằng: “Có vẻ như đang có một cuộc thanh trừng hoặc cách mạng ở Hàn Quốc. Chúng ta không thể vừa đối mặt với việc đó, vừa kinh doanh với họ. Tôi sẽ gặp tân Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng”.

Trong một cuộc họp báo sau đó, khi được yêu cầu giải thích thêm về bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đã nghe về các cuộc đột kích gần đây vào các nhà thờ ở Hàn Quốc.

"Tôi nghe nói rằng đã có những cuộc đột kích vào các nhà thờ trong vài ngày qua, những cuộc đột kích của chính phủ mới ở Hàn Quốc, thậm chí họ còn vào cả một căn cứ quân sự và lấy thông tin”, ông nói. "Lẽ ra họ không nên làm vậy, nhưng tôi đã nghe thấy những điều không hay”.

Lãnh đạo Mỹ nói thêm, rằng ông không biết điều đó có đúng hay không.

"Tôi sẽ tìm hiểu”, ông nói. "Như các bạn đã biết, tổng thống của các bạn sẽ đến chỉ sau vài giờ nữa. Tôi rất mong được gặp ông ấy, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó”.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ kiểm tra tình hình và xác minh thông tin.

pyh2025082500880031500-p4.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hea Kyung đến Mỹ. (Ảnh: Yonhap)

Những tuyên bố này đã phủ bóng đen lên cuộc gặp mà Tổng thống Lee coi là một cuộc đàm phán mang tính quyết định.

Nền kinh tế của Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ, với việc Washington bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc bằng quân đội và răn đe hạt nhân. Do đó, ông Lee muốn vạch ra một con đường hợp tác cân bằng với Mỹ, đồng thời tránh xung đột lợi ích với đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc là Trung Quốc.

Trong khi đó, một số đồng minh thân cận của ông Trump được cho là có quan điểm không tích cực về ông Lee. Họ suy đoán rằng chính quyền của ông Lee có thể xích lại gần Trung Quốc, bất chấp sự cạnh tranh Trung - Mỹ ngày càng gia tăng, trong khi chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lại đặt ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Mỹ.

Ông Yoon đã bị bắt giữ vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12. Sau đó, một cuộc bầu cử bất thường được tổ chức vào tháng 6, và ông Lee đắc cử tổng thống.

Minh Hạnh
Reuters, Yonhap
