Nga: Quan chức bị bắt giữ vì nghi biển thủ tiền củng cố biên giới

TPO - Ông Vladimir Bazarov - Phó Thống đốc tỉnh Kursk trên biên giới Nga đã bị bắt giữ trong vụ án hình sự liên quan đến việc biển thủ 1 tỷ rúp dành cho hoạt động xây công sự phòng thủ, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Ông Vladimir Bazarov - Phó Thống đốc tỉnh Kursk. (Ảnh: VK)

Văn phòng của ông Bazarov - người từng giữ chức Phó Thống đốc tỉnh Belgorod lân cận - đang bị khám xét, theo hãng thông tấn Tass.

Việc bắt giữ ông Bazarov đã được Thống đốc tỉnh Kursk Alexander Khinshtein xác nhận. Ông Khinshtein cho biết, vụ việc liên quan đến quá trình làm việc của ông Bazarov ở Belgorod. Ngoài ra, các thông tin chi tiết khác không được tiết lộ.

Kể từ khi quân đội Ukraine mở đường vượt biên giới và tiến vào tỉnh Kursk trong cuộc tấn công quân sự lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến II, một loạt quan chức Nga đã bị điều tra về tội tham nhũng.

Hồi tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức ông Roman Starovoit, cựu Thống đốc tỉnh Kursk, khỏi chức bộ trưởng giao thông.

Một nguồn tin của RT cho biết, cơ quan chức năng chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra nhằm vào ông Starovoit, liên quan đến cáo buộc biển thủ tiền xây dựng công trình quốc phòng ở Kursk từ năm 2022 đến năm 2024, khi ông còn phụ trách khu vực này.

Ông Starovoit sau đó được phát hiện đã tử vong trên xe do vết thương do súng bắn. Các nhà điều tra cho biết dường như ông đã tự tử.