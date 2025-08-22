Thế khó của Tổng thống Hàn Quốc khi thăm Mỹ

TPO - Khi đến cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ phải đối mặt với đòi hỏi phải chi trả nhiều hơn cho việc duy trì quân đội Mỹ trên bán đảo, cùng những vấn đề đau đầu khác.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Sau khi vượt qua các cuộc đàm phán thương mại với kết quả là một thỏa thuận bất thành văn vào tháng trước, những câu hỏi về tương lai của liên minh Mỹ - Hàn và cách tiếp cận vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là một phần quan trọng trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, các quan chức và chuyên gia phân tích cho biết.

Một vấn đề hóc búa đối với Tổng thống Lee có thể là việc ông Trump sẽ thúc ép Seoul chi trả nhiều hơn đáng kể để duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nội dung chính của cuộc gặp sẽ là chia sẻ gánh nặng chi phí.

Nhà nghiên cứu Victor Cha, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, cho biết Seoul đang chi trả hơn 1 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ hiện diện của quân đội Mỹ, cũng như chi trả cho việc xây dựng Trại Humphreys - căn cứ lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

"Nhưng Tổng thống Trump rõ ràng muốn nhiều hơn thế. Ông ấy muốn tất cả các đồng minh chi tiêu gần 5% GDP cho quốc phòng, trong khi Hàn Quốc đang ở mức 3,5%", ông Cha nói. Ông nhắc lại việc ông Trump trước đây từng kêu gọi Seoul chi 5 tỷ USD hoặc thậm chí 10 tỷ USD.

Dù chưa có quyết định nào được đưa ra, Lầu Năm Góc đang thảo luận về việc rút một số binh lính Mỹ khỏi Hàn Quốc, vị quan chức Mỹ cho biết.

Dù tình hình có thể sẽ phụ thuộc vào thiện chí của Seoul, vị quan chức Mỹ cho biết mong muốn của Washington hiện nay là trao đổi một cách tổng thể về cách thức phối hợp của liên minh để đối phó với các mối quan tâm chung ở khu vực.

Điều này có thể khiến Tổng thống Lee thêm đau đầu, vì nhà lãnh đạo này ủng hộ quan hệ liên minh với Mỹ nhưng cam kết sẽ có cách tiếp cận cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh.