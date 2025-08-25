Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc, dự nhiều sự kiện

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến công du bốn ngày tới Trung Quốc vào tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, truyền thông Nga đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm này sẽ trở thành chuyến công du nước ngoài dài nhất của lãnh đạo Nga kể từ năm 2014.

Theo Vesti 1, ngoài cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin cũng được cho là sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bao gồm "các cuộc hội đàm quy mô lớn" giữa các phái đoàn.

Truyền thông Nga không nêu rõ thời gian chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin, nhưng hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ kéo dài hai ngày, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 31/8.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ tổ chức các sự kiện lớn vào ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mátxcơva dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hồi tháng 5.

Thông tin về chuyến thăm của ông Putin làm dấy lên suy đoán rằng, lãnh đạo Nga có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ở Trung Quốc. Tin đồn về một cuộc gặp như vậy đã lan truyền trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hôm 15/8. Cả hai bên đều không bác bỏ khả năng này.

"Nếu ông Trump có mặt ở đó, thì dĩ nhiên, chúng tôi không thể loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hồi cuối tháng 7.

Cũng đã có những đồn đoán về một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy”.