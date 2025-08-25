Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc, dự nhiều sự kiện

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến công du bốn ngày tới Trung Quốc vào tuần tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, truyền thông Nga đưa tin.

pvlnjsstorpnhpbjmmfm6kg3oi.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm này sẽ trở thành chuyến công du nước ngoài dài nhất của lãnh đạo Nga kể từ năm 2014.

Theo Vesti 1, ngoài cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin cũng được cho là sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bao gồm "các cuộc hội đàm quy mô lớn" giữa các phái đoàn.

Truyền thông Nga không nêu rõ thời gian chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin, nhưng hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ kéo dài hai ngày, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 31/8.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ tổ chức các sự kiện lớn vào ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời tham dự lễ kỷ niệm khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mátxcơva dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hồi tháng 5.

Thông tin về chuyến thăm của ông Putin làm dấy lên suy đoán rằng, lãnh đạo Nga có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ở Trung Quốc. Tin đồn về một cuộc gặp như vậy đã lan truyền trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska hôm 15/8. Cả hai bên đều không bác bỏ khả năng này.

"Nếu ông Trump có mặt ở đó, thì dĩ nhiên, chúng tôi không thể loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hồi cuối tháng 7.

Cũng đã có những đồn đoán về một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy”.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Nga #Trung Quốc #duyệt binh #Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)

Xem thêm

Cùng chuyên mục