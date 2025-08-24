Máy bay không người lái Ukraine đe dọa nhà máy điện hạt nhân Nga

TPO - Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga, khiến công suất lò phản ứng tại một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga giảm mạnh. Cùng lúc đó, một đám cháy lớn đã bùng phát tại cảng xuất khẩu nhiên liệu ở Ust-Luga.

Bất chấp những tiến triển trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, giao tranh vẫn đang tiếp diễn dọc theo chiến tuyến dài 2.000 km, kèm theo các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga và Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ít nhất 95 máy bay không người lái đã bị đánh chặn trên hơn một chục khu vực của Nga vào ngày 24/8, kỷ niệm ngày Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ cách biên giới Ukraine 60 km, xác nhận hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái gần đó. Vụ việc làm hư hại một máy biến áp phụ trợ và buộc lò phản ứng số 3 phải giảm 50% công suất hoạt động.

Nhà máy cho biết, mức độ phóng xạ vẫn bình thường và không có thương vong nào từ vụ cháy do máy bay không người lái gây ra. Hai lò phản ứng khác đang hoạt động và một lò đang được sửa chữa theo lịch trình.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận báo cáo về việc một máy biến áp tại nhà máy bốc cháy do hoạt động quân sự, và nhấn mạnh rằng mọi cơ sở hạt nhân cần được bảo vệ.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. (Ảnh: Reuters)

Cách đó 1.000 km về phía bắc, ít nhất 10 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở cảng Ust-Luga (Leningrad). Các mảnh vỡ của máy bay đã gây ra hỏa hoạn tại nhà ga do Novatek vận hành. Đây là cảng xuất khẩu nhiên liệu quy mô lớn trên Biển Baltic.

Những đoạn video chưa được xác minh trên các kênh Telegram của Nga cho thấy, một máy bay không người lái bay thẳng vào một tòa nhà, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, tiếp theo là một cột khói đen cuồn cuộn.

"Lính cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp hiện đang nỗ lực dập tắt đám cháy", ông Alexander Drozdenko - Thống đốc tỉnh Leningrad của Nga - cho biết. Ông nói thêm rằng không có thương tích nào được ghi nhận.

Theo Novatek, tổ hợp Ust-Luga - khai trương vào năm 2013 - xử lý khí ngưng tụ thành naphtha nhẹ và nặng, nhiên liệu máy bay, dầu nhiên liệu, sau đó được chuyển đến các thị trường quốc tế. Novatek chủ yếu sản xuất naphtha cho thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc, Singapore, Malaysia, cũng như nhiên liệu máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh vụ cháy tại cảng. (Ảnh: Pravda)

Rosaviatsia - cơ quan hàng không dân dụng của Nga - cho biết, các chuyến bay đã bị tạm dừng suốt nhiều giờ tại một số sân bay của Nga, bao gồm cả sân bay Pulkovo ở Leningrad.

Máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một doanh nghiệp ở thành phố Syzran, miền nam nước Nga, thống đốc tỉnh Samara xác nhận.

Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin này.