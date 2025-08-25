Ngoại trưởng Lavrov: Tổng thống Ukraine Zelensky không thể ký thỏa thuận hòa bình với Nga

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vì hiện ông là người đứng đầu chính quyền tại Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết bởi một đại diện hợp pháp của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC ngày 24/8, Ngoại trưởng Lavrov không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, với điều kiện “cuộc gặp này sẽ giúp đưa ra quyết định”. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh, nền tảng cần thiết cho các cuộc đàm phán như vậy vẫn chưa hoàn tất.

Ngoại trưởng Nga thừa nhận, ông Zelensky là “người đứng đầu trên thực tế của chính quyền Ukraine”. Nhưng “vấn đề ai sẽ thay mặt Ukraine ký thỏa thuận là rất quan trọng”.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc hơn một năm trước, và ông đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Mátxcơva cảm thấy quá trình đàm phán đang rơi vào bế tắc vì lập trường của Kiev. “Ông Zelensky nói không với tất cả mọi thứ. Ông ấy tuyên bố không ai có thể cấm Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông ấy cũng công khai tuyên bố sẽ không thảo luận về nhượng bộ lãnh thổ".

Nga khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột Ukraine đều phải giải quyết gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Mátxcơva nhấn mạnh, Ukraine phải cam kết trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Theo ông Lavrov, Nga không có ý định giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine, mà muốn bảo vệ cộng đồng người Nga và người nói tiếng Nga ở nước láng giềng.

“Chúng tôi không muốn giành thêm lãnh thổ. Chúng tôi đã là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Điều chúng tôi quan tâm, là những người đang sống trên vùng đất đó, những người mà tổ tiên của họ đã sống ở đó hàng thế kỷ”.

Ông Lavrov cho biết, mục tiêu của Mátxcơva là "loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine", cũng như "bảo vệ quyền của người Nga và người nói tiếng Nga, những người tin rằng họ thuộc về văn hóa Nga và lịch sử Nga".