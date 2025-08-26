Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ khẳng định sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine, các chi tiết đang được thảo luận

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa thảo luận về các đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine, nhưng tái khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ quốc gia này.

8746a4ade98d067af22ddc4bf535d569.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra hôm 25/8, khi trả lời các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, trong cuộc gặp ngày 15/8 với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc hạn chế quy mô kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của hai nước sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết.

"Chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa. Chúng tôi cũng đã thảo luận về điều đó. Đó là một phần của vấn đề, nhưng chúng tôi phải kết thúc xung đột”, ông Trump nói .

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc trao đổi với các đối tác châu Âu để thảo luận về những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các đối tác này bao gồm Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen và quan chức đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Ngoại trưởng Ukraine Sybiha cho biết, Kiev biết ơn ông Rubio và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực trong việc “kiến ​​tạo hòa bình”.

Ông nói thêm rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine là vấn đề then chốt. "Tôi nhắc lại lập trường của Ukraine, rằng các điều khoản đảm bảo an ninh phải cụ thể, ràng buộc về mặt pháp lý và hiệu quả. Chúng phải bao gồm nhiều khía cạnh, bao gồm quân sự, ngoại giao, pháp lý và các cấp độ khác", ông Sybiha viết trên mạng xã hội X.

"Tất cả chúng tôi đều tin rằng, quân đội Ukraine là cấp độ cơ bản của bất kỳ đảm bảo nào như vậy, do đó việc tăng cường tối đa sức mạnh của quân đội là ưu tiên hàng đầu”.

Sau các hội nghị thượng đỉnh riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó là với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump đã đề nghị Ngoại trưởng Rubio chủ trì các cuộc đàm phán về việc cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #hỗ trợ an ninh #Ukraine #Nga #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

