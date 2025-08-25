Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hỏa lực Nga dồn dập tập kích lực lượng Ukraine ở Donetsk

Quỳnh Như

TPO - Nga đã triển khai tên lửa Iskander, bom lượn và máy bay không người lái để tấn công vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại mặt trận Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (25/8) đã công bố một đoạn video cho thấy quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều vị trí của quân đội Ukraine gần Kramatorsk, một thành phố quan trọng ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bộ này lưu ý rằng, cuộc tấn công được lực lượng Nga thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Iskander, bom trên không và máy bay không người lái.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều vụ nổ trên diện rộng. Quan chức Nga ước tính lực lượng Ukraine mất 3 xe tăng, 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hàng chục thiết bị hạng nặng khác. Ngoài ra, vụ tập kích cũng khiến hơn 600 binh sĩ Ukraine thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin trên sóng truyền hình hôm thứ Hai cho biết, trong tuần qua, quân đội Nga đã đẩy nhanh tốc độ giải phóng khu vực Donetsk.

"Trong tuần qua đã có nhiều thay đổi ở tiền tuyến. Việc giải phóng một số khu định cư đã được triển khai mạnh mẽ hơn. Theo thống kê, chín khu định cư đã được giải phóng", ông Denis Pushilin nói.

Quan chức này lưu ý, hướng Velikaya Novosyolka, quân đội Nga đã tiến gần biên giới DPR với vùng Dnepropetrovsk, thọc sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Theo hướng Krasnoarmeysk, có một số điểm nóng đang diễn ra các cuộc giao tranh.

Ông nói thêm rằng, quân đội Nga cũng đã tham gia vào các trận chiến ở ngoại ô Konstantinovka và đang củng cố vị trí của mình theo hướng Krasny Liman.

Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Kramatorsk, cùng với các thành phố Slavyansk và Konstantinovka đã tạo thành một thành trì đô thị lớn nhất mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Tháng trước, người đứng đầu khu vực, thống đốc Vadim Filashkin, đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi Donetsk để tránh các cuộc tấn công của quân đội Nga, tuy nhiên, theo ước tính, vẫn còn khoảng 53.000 người đang ở Kramatorsk.

Quỳnh Như
RT, Tass
#Nga #Ukraine #Donetsk #tấn công #tập kích #thương vong #binh sĩ #thiệt hại #bom lượng #tên lửa #Iskander #quân đội Nga #Kramatorsk

Xem thêm

Cùng chuyên mục