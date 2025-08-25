Hỏa lực Nga dồn dập tập kích lực lượng Ukraine ở Donetsk

TPO - Nga đã triển khai tên lửa Iskander, bom lượn và máy bay không người lái để tấn công vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại mặt trận Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (25/8) đã công bố một đoạn video cho thấy quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều vị trí của quân đội Ukraine gần Kramatorsk, một thành phố quan trọng ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bộ này lưu ý rằng, cuộc tấn công được lực lượng Nga thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Iskander, bom trên không và máy bay không người lái.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều vụ nổ trên diện rộng. Quan chức Nga ước tính lực lượng Ukraine mất 3 xe tăng, 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hàng chục thiết bị hạng nặng khác. Ngoài ra, vụ tập kích cũng khiến hơn 600 binh sĩ Ukraine thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin trên sóng truyền hình hôm thứ Hai cho biết, trong tuần qua, quân đội Nga đã đẩy nhanh tốc độ giải phóng khu vực Donetsk.

"Trong tuần qua đã có nhiều thay đổi ở tiền tuyến. Việc giải phóng một số khu định cư đã được triển khai mạnh mẽ hơn. Theo thống kê, chín khu định cư đã được giải phóng", ông Denis Pushilin nói.

Quan chức này lưu ý, hướng Velikaya Novosyolka, quân đội Nga đã tiến gần biên giới DPR với vùng Dnepropetrovsk, thọc sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Theo hướng Krasnoarmeysk, có một số điểm nóng đang diễn ra các cuộc giao tranh.

Ông nói thêm rằng, quân đội Nga cũng đã tham gia vào các trận chiến ở ngoại ô Konstantinovka và đang củng cố vị trí của mình theo hướng Krasny Liman.

Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Kramatorsk, cùng với các thành phố Slavyansk và Konstantinovka đã tạo thành một thành trì đô thị lớn nhất mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Tháng trước, người đứng đầu khu vực, thống đốc Vadim Filashkin, đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi Donetsk để tránh các cuộc tấn công của quân đội Nga, tuy nhiên, theo ước tính, vẫn còn khoảng 53.000 người đang ở Kramatorsk.