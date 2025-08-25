Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay ‘Ngày tận thế’ của Mỹ hoạt động bất thường gần Greenland

Quỳnh Như

TPO - Máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ, có khả năng duy trì liên lạc với tàu ngầm hạt nhân đã thực hiện chuyến bay bất thường gần Greenland, theo Newsweek.

Máy bay Boeing E-6B Mercury (hay còn được gọi là "Ngày tận thế") của Hải quân Mỹ, một thành phần chủ chốt của hệ thống chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược đã được triển khai đến Căn cứ Không quân Pituffik ở Greenland.

Căn cứ Không quân Pituffik đóng vai trò quan trọng trong việc cảnh báo tên lửa và bảo vệ lãnh thổ Mỹ, vận hành radar cảnh báo sớm nâng cấp (UEWR) để phát hiện, theo dõi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Ngoài việc hoạt động như một "sở chỉ huy trên không", máy bay được thiết kế để duy trì liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân tiềm tàng. Do đó, các chuyên gia đánh giá việc chuyển máy bay đến căn cứ ở Pituffik là một "hoạt động bất thường".

may-bay.jpg

Hải quân Mỹ sau đó đã lên tiếng xác nhận việc triển khai máy bay E-6B Mercury đến Căn cứ Không quân Pituffik ở Greenland và cho biết đây là hoạt động thường lệ. Cơ quan này lưu ý máy bay đang tham gia các cuộc tập trận với tàu ngầm hạt nhân ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

"Lực lượng hải quân chiến lược tương tác với các bộ chỉ huy tác chiến, đồng minh và các quốc gia đối tác, ở cả vùng Cực Bắc", người phát ngôn Lực lượng tàu ngầm Mỹ Jason Fischer nhấn mạnh.

Việc Mỹ triển khai máy bay đến Greenland đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích do tầm quan trọng chiến lược của khu vực này tại Bắc Cực. Đặc biệt Căn cứ không quân Pituffik, nằm ở phía tây bắc Greenland, là một cơ sở quan trọng cho hoạt động giám sát và quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 1, sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ ý định mua lại hòn đảo tự trị Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng sức mạnh quân sự để kiểm soát hòn đảo.

Quỳnh Như
Newsweek
