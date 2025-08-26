NATO có kế hoạch chi 50 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có kế hoạch cung cấp 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương với mức viện trợ của năm 2024.

Tờ Corriere della Sera dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết, kể từ tháng 1, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp hơn 33 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine và có kế hoạch nâng tổng số viện trợ lên 50 tỷ USD vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về lập trường của liên minh trong bối cảnh Washington và Moscow theo đuổi các nỗ lực hòa bình, ông Giuseppe Cavo Dragone cho biết: "NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự và thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine". Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng phương Tây sẽ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO Giuseppe Cavo Dragone.

Trả lời câu hỏi về việc NATO có thể triển khai quân tới Ukraine, ông Dragone khẳng định: "Chúng tôi chưa đề cập vấn đề này trong NATO... Những đề xuất như vậy còn quá sớm và vẫn trong giai đoạn trứng nước".

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska và sau đó hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố Berlin sẽ cùng với các đối tác châu Âu tham gia cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, và các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Quan chức này lưu ý, để đạt được mục tiêu cần phải tăng cường quân đội và tăng sản lượng vũ khí tại Ukraine.