Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

'Sát thủ tàu sân bay' DF-26 của Trung Quốc có phiên bản mới

Quỳnh Như

TPO - Trong buổi diễn tập trước thềm lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã trình làng phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đạn đạo DF-26, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông quốc tế.

DF-26, tên chính thức là Đông Phong-26 (được NATO định danh là CH-SS-18) là tên lửa đạn đạo tầm trung do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vận hành. Hệ thống này được sản xuất bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa này có tầm bắn hơn 5.000 km, có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân hoặc thông thường chính xác vào cả mục tiêu trên bộ và trên biển.

df.jpg
df-16d.jpg

Sự xuất hiện của biến thể DF-26D đã thu hút sự chú ý của giới quan sát vì trước đó chưa có thông tin chi tiết nào về hệ thống này được Trung Quốc công bố. Các chuyên gia quân sự đánh giá, việc lộ diện trong quá trình chuẩn bị duyệt binh chính là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã chính thức bổ sung thêm một phiên bản nâng cấp vào kho vũ khí của nước này.

Theo thông tin từ trang Defense Security Asia, phiên bản "D" là vũ khí chống hạm chuyên dụng, được phát triển dựa trên biến thể DF-26B - loại tên lửa đã được thử nghiệm vào năm 2020.

Dựa trên số liệu của các phiên bản trước, trang tin này mô tả biến thể DF-26D có trọng lượng từ 1.200-1.800kg. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng cho phép tấn công mục tiêu tốc độ Mach 10, bán kính chiến đấu hơn 5.000 km.

Không giống như các phiên bản tiền nhiệm, DF-26D được cho là tích hợp đầu dò radar chủ động, cảm biến đa quang phổ và mồi bẫy tiên tiến để đánh bại các lá chắn phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây như Aegis BMD và THAAD.

Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về DF-26D hay vai trò dự kiến ​​của nó. Tuy nhiên, một số đánh giá cho rằng phiên bản mới này có thể được thiết kế cho các nhiệm vụ chuyên biệt nhắm vào các mục tiêu lớn trên biển , bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay và các cảng lớn.

Sự xuất hiện của tên lửa mới cho thấy bước phát triển trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc, đồng thời gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các đối thủ tiềm tàng. Đây cũng được xem là minh chứng cho tốc độ nâng cấp công nghệ quân sự ngày càng nhanh của Bắc Kinh.

Quỳnh Như
#DF-26D #tên lửa Trung Quốc #vũ khí chống hạm #quân sự Trung Quốc #tên lửa đạn đạo #cải tiến vũ khí #Trung Quốc duyệt binh

Xem thêm

Cùng chuyên mục