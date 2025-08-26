Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng loạt máy bay quân sự mới xuất hiện trong lễ duyệt binh Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hàng loạt máy bay quân sự mới, chưa từng xuất hiện trước công chúng, sẽ được trình diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 sắp tới.

Tân Hoa Xã hôm thứ Hai (25/8) đưa tin, đội hình không quân tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 tới đây, sẽ quy tụ đội hình máy bay hùng hậu từ lục quân, hải quân và không quân. Theo kế hoạch, các đội hình này sẽ bay qua Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh ở độ cao thấp.

Theo ấn phẩm, nhiều máy bay quân sự sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh. Trong đó bao gồm một số mẫu máy bay mới, vốn là máy bay chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Sự xuất hiện của hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ mới này là minh chứng cho những phát triển mới nhất trong kho vũ khí công nghệ cao của lực lượng không quân, đồng thời thể hiện sức mạnh răn đe của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

mb.jpg

Trong lễ duyệt binh, các đội hình không quân sẽ được sắp xếp theo đội hình tác chiến, kết hợp khả năng cảnh báo sớm và chỉ huy, dự báo chiến lược và tấn công mặt đất của lục quân, hải quân và không quân. Ngoài ra, mỗi phi đội cũng sẽ được phân nhóm và phối hợp theo yêu cầu thực tế. Một số phi đội sẽ bao gồm nhiều loại máy bay, được trang bị hệ thống vũ khí trên không tiên tiến.

Được biết, trước đó, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã công bố mở rộng các hạn chế cấm bay để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên không trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Trong đó 9 quận: Đông Thành, Tây Thành, Triều Dương, Hải Điến, Phong Đài, Thạch Cảnh Sơn, Thông Châu, Xương Bình và Môn Đầu Câu thuộc vùng cấm bay.

Từ ngày 29/8-3/9, 7 quận bổ sung gồm: Đại Hưng, Thuận Nghĩa, Phòng Sơn, Bình Cốc, Hoài Nhu, Mật Vân và Diên Khánh cũng sẽ phải chịu các hạn chế về không phận.

Cụ thể, trong các khu vực này, việc sử dụng máy bay không người lái, diều, bóng bay, đèn trời và bất kỳ vật thể bay trái phép nào khác có thể gây nguy hiểm cho an toàn bay đều bị nghiêm cấm hoàn toàn.

Quỳnh Như
