Người lính

Google News

Ấn Độ đưa hai tàu chiến vào biên chế

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế hai tàu khu trục tàng hình mới được trang bị tên lửa siêu thanh BrahMos.

Ấn Độ đã đưa hai tàu chiến INS Udaygiri và INS Himgiri vào biên chế hôm thứ Ba (26/8) tại căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông ở Visakhapatnam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết: "Được trang bị vũ khí thế hệ mới, các tàu chiến sẽ góp phần củng cố vai trò ứng cứu khẩn cấp và khẳng định vị thế của Hải quân Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương".

an-do.png

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các tàu chiến mới thuộc lớp Nilgiri, được trang bị các công nghệ mới về tàng hình, radar giám sát, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống tên lửa...

Theo India Today, Hải quân Ấn Độ hiện có hơn 300 tên lửa BrahMos, được trang bị trên 20 tàu chiến tàng hình (với bảy chiếc lớp Nilgiri, ba chiếc lớp Shivalik và mười chiếc lớp Talwar) và 13 tàu khu trục (gồm bốn tàu khu trục lớp Visakhapatnam, ba tàu lớp Kolkata, ba tàu lớp Delhi và ba tàu lớp Rajput). Báo cáo cho biết, New Delhi có kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho toàn bộ hạm đội hải quân của Ấn Độ vào năm 2030.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh, do Tập đoàn liên doanh hàng không BrahMos giữa tổ hợp DRDO của Ấn Độ và NPO Mashinostroyenia (NPOM) của Nga nghiên cứu, phát triển. Ứng dụng công nghệ tàng hình, BrahMos có thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.

BrahMos được tuyên bố là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 m. Tên lửa di chuyển với tốc độ từ Mach 2 đến Mach 3 (tương đương 3.675 km/h). Với vận tốc nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, BrahMos có thể dễ dàng đâm xuyên qua các mục tiêu.

Tên lửa BrahMos có chiều dài 8,4 m, đường kính 0,6 m, trọng lượng 3 tấn với biến thể phóng từ tàu chiến, bệ phóng mặt đất, và 2,5 tấn với biến thể phóng từ trên không.

Tên lửa có khả năng mang theo các đầu đạn nặng 200-300 kg, tầm bắn 290 km. Với bản nâng cấp tầm bắn mở rộng, BrahMos có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Quỳnh Như
RT
#tàu chiến Ấn Độ #INS Udaygiri #INS Himgiri #hải quân Ấn Độ #tên lửa BrahMos #lực lượng hải quân #kho vũ khí

