Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm 'Dao găm' vào mục tiêu quân sự ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ngày 28/8.

kinzhal-mig-31-iagh.jpg
Máy bay MiG-31 mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch này nhắm vào một số nhà máy vũ khí và sân bay cả Ukraine

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa Nga đang bay tới, nhưng thừa nhận 13 địa điểm đã bị tấn công, với thiệt hại bổ sung do các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ.

Một trong những cuộc tấn công dường như đã được ghi lại trên camera giám sát. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai tên lửa nhắm trúng cùng một địa điểm ở trung tâm Kiev. Một số báo cáo xác định địa điểm này là văn phòng của công ty quốc phòng Ukrspecsystems trên phố Zhilyanskaya.

Được thành lập năm 2014, công ty Ukrspecsystems chuyên sản xuất máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay tầm xa PD-2, được cho là đã được sử dụng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mátxcơva.

Igor Zinkevich, một thành viên hội đồng thành phố Lviv, tuyên bố Nga cũng đã tấn công một nhà máy do công ty quân sự Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar vận hành.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi các đồng minh tăng cường gây áp lực lên Mátxcơva và hỗ trợ Kiev bằng các phương tiện phòng không.

"Chúng tôi kêu gọi các đối tác ngay lập tức cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không bổ sung để bảo vệ không phận Ukraine, năng lực tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga, cũng như các gói viện trợ quân sự bổ sung", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ này cũng kêu gọi tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả thuế quan, "giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Nga và khiến Nga không thể tiếp tục chiến dịch”.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #tên lửa siêu vượt âm Kinzhal #Bộ Quốc phòng Nga #phòng không Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục