Mỹ bán hàng nghìn tên lửa tầm xa ERAM cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Ukraine các tên lửa hành trình phóng từ trên không ERAM và nhiều thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 825 triệu USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo, Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt thương vụ bao gồm 3.350 tên lửa tấn công tầm xa mở rộng (ERAM), kèm theo bộ dẫn đường GPS và hệ thống bảo vệ tác chiến điện tử cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD.

Ngoài ra, đơn hàng còn bao gồm thiết bị hỗ trợ, phần mềm lập kế hoạch, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật. Các chương trình đào tạo nhân sự, kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần cũng nằm trong đơn hàng này.

Các nhà thầu chính của dự án là Zone 5 Technologies và CoAspire.

9742db6f-4cf5-4375-abd7-f8fe7397beae.jpg

"Thương vụ bán hàng được đề xuất này sẽ cải thiện năng lực của Ukraine trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng thực hiện nhiệm vụ tự vệ, an ninh khu vực. Ukraine sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận các trang thiết bị và dịch vụ này. Việc bán các thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực", DSCA lưu ý.

Thương vụ mua bán vũ khí của Ukraine được thực hiện theo chương trình Jump Start do Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan tài trợ, cùng với khoản hỗ trợ bổ sung từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ.

Theo CNN, tên lửa đạn đạo tấn công tầm xa ERAM được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận có thể sẽ sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay.

ERAM là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, dự kiến được Ukraine sử dụng làm vũ khí tấn công tầm xa không đối đất. Ngoài tấn công các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đang ở giai đoạn cuối, vũ khí này cũng có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển (bao gồm các tàu nổi).

Tên lửa có tầm bắn hơn 240-450km và có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3,5. Cấu trúc mô-đun cho phép nó được điều chỉnh cho các nhiệm vụ khác nhau.

Quỳnh Như
Pravda
#tên lửa ERAM #bán vũ khí #xung đột Nga-Ukraine #quân sự Ukraine #tên lửa tầm xa #hỗ trợ quân sự Mỹ #vũ khí phòng thủ #chương trình Jump Start

