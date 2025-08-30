Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều đặc biệt về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân và lễ duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nga, từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, theo trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ông Ushakov cho biết, một chuyến công du kéo dài bốn ngày như vậy là rất hiếm đối với nhà lãnh đạo Nga.

Trong hai ngày đầu tiên, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại thành phố Thiên Tân.

Sau đó, ông dự kiến ​​sẽ đến Bắc Kinh, hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tham dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3/9. Ông Ushakov cho biết, ông Putin sẽ ngồi bên phải ông Tập, trong khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ngồi bên trái ông Tập.

Tổng thống Putin cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo thế giới khác có mặt tại Trung Quốc, bao gồm: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Ông Ushakov cho biết, cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chưa được xác nhận, nhưng đang được thảo luận.

Phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin sẽ bao gồm một số quan chức cấp cao, như: Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, trợ lý Điện Kremlin Ushakov, Tổng giám đốc điều hành Gazprom - Alexei Miller, lãnh đạo các ngân hàng và công ty lớn nhất của Nga.

Theo ông Ushakov, ba văn bản liên quan đến Gazprom dự kiến ​​sẽ được ký kết tại Trung Quốc. Nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #lễ duyệt binh #Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

