Thế giới

Google News

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga nói về diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ dọc theo gần như toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết.

35cvja7vsnkzlnvaxfmdbmt3j4.jpg
Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 30/8. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp với các phó tướng, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov cho biết: “Lực lượng hỗn hợp đang tiếp tục một cuộc tấn công không ngừng nghỉ dọc theo gần như toàn bộ tiền tuyến. Hiện tại, lợi thế chiến lược đang nằm trong tay quân đội Nga”.

Theo ông Gerasimov, Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine trong mùa xuân và mùa hè này, tập trung vào việc phá hủy các địa điểm sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa và máy bay không người lái.

Quân đội Nga hiện đang kiểm soát 99,7% diện tích Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, 79% diện tích Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, 74% diện tích Zaporizhzhia và 76% diện tích Kherson.

Ông Gerasimov cho biết, từ tháng 3 đến nay, quân đội Nga đã giành thêm 3.500 km2 lãnh thổ Ukraine và giành quyền kiểm soát 149 ngôi làng.

Trong tháng này, các lực lượng Nga đã bắt đầu tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine. Theo Tổng tham mưu Gerasimov, bảy ngôi làng trong khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov #xung đột Nga - Ukraine #Nga #Ukraine #Lugansk #Donetsk

