Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn tử vong

TPO - Nghị sĩ Andrii Parubii - cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine khóa VIII - đã thiệt mạng ngày 30/8 sau khi bị trúng năm phát đạn.

Ông Andrii Parubii. (Ảnh: Pravda)

Cảnh sát Ukraine báo cáo rằng vụ nổ súng xảy ra tại quận Sykhivskyi của Lviv. Ông Parubii đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết ban đầu của vụ ám sát tại Lviv. Ông Andrii Parubii đã bị sát hại. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu của ông. Tất cả các lực lượng và nguồn lực cần thiết đang được triển khai để điều tra và truy tìm thủ phạm”.

Ông Andrii Parubii là đại biểu quốc hội Ukraine khóa VI đến khóa IX. Tại khóa VIII, ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch quốc hội.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv, chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.

Năm 1990, ông trở thành thành viên Hội đồng Tỉnh Lviv. Năm 1991, cùng với Oleh Tiahnybok, ông thành lập Đảng Xã hội - Dân tộc Ukraine.

Trước đây, ông Parubii từng là chỉ huy của nhóm Tự vệ Maidan.