Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn tử vong

Minh Hạnh

TPO - Nghị sĩ Andrii Parubii - cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine khóa VIII - đã thiệt mạng ngày 30/8 sau khi bị trúng năm phát đạn.

c735ae7-new-project-2025-08-30.jpg
Ông Andrii Parubii. (Ảnh: Pravda)

Cảnh sát Ukraine báo cáo rằng vụ nổ súng xảy ra tại quận Sykhivskyi của Lviv. Ông Parubii đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết ban đầu của vụ ám sát tại Lviv. Ông Andrii Parubii đã bị sát hại. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu của ông. Tất cả các lực lượng và nguồn lực cần thiết đang được triển khai để điều tra và truy tìm thủ phạm”.

Ông Andrii Parubii là đại biểu quốc hội Ukraine khóa VI đến khóa IX. Tại khóa VIII, ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch quốc hội.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv, chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.

Năm 1990, ông trở thành thành viên Hội đồng Tỉnh Lviv. Năm 1991, cùng với Oleh Tiahnybok, ông thành lập Đảng Xã hội - Dân tộc Ukraine.

Trước đây, ông Parubii từng là chỉ huy của nhóm Tự vệ Maidan.

Minh Hạnh
Pravda
#Ukraine #Lviv #ám sát #Andrii Parubii #cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục