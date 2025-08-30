Gần 50 tên lửa tập kích Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với 45 tên lửa và 537 máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Trong đêm 29, rạng sáng ngày 30/8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở nhiều thành phố, bao gồm Zaporizhzhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.

Theo Không quân Ukraine, chỉ trong một đêm, Nga đã phóng 537 máy bay không người (UAV mồi nhử và tấn công), 8 tên lửa đạn đạo (Iskander-M) và 37 tên lửa lửa hành trình (Kh-101, Kalibr, Iskander-K và Kh-59).

Trong khi UAV được phóng từ Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Rostov, Krasnodar, Saratov và Biển Đen.

Báo cáo ban đầu cho biết, tính đến 9h ngày 30/8, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 510 máy bay không người lái, 6 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình.

Trong khi đó, 5 tên lửa và 24 máy bay không người lái còn lại tấn công vào 7 địa điểm, các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ đã rơi xuống 21 địa điểm khác.

Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy 40 ngôi nhà, 14 tòa nhà chung cư và một số cơ sở công nghiệp.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Vụ tấn công mới này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Nga phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine vào hôm 28/8.

Trong một diễn liên quan, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, cũng trong khoảng thời gian trên, Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công nhà máy lọc dầu Krasnodar ở tỉnh Krasnodar và nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga.

Cơ quan này lưu ý rằng, nhà máy lọc dầu Krasnodar sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, dầu diesel và nhiên liệu hàng không với sản lượng hàng năm là 3 triệu tấn. Trong khi nhà máy lọc dầu Syzran chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu. Theo số liệu thống kê mới nhất, nhà máy có thể sản xuất 8,5 triệu tấn mỗi năm.