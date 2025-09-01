Khoảng 500 người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan

TPO - Khoảng 500 người đã thiệt mạng và 1000 người khác bị thương trong trận động đất xảy ra ở miền đông Afghanistan, đài phát thanh truyền hình RTA đưa tin hôm nay.

Trận động đất mạnh 6 độ xảy ra ở 2 tỉnh miền đông nước này. Cơ quan y tế của chính quyền Taliban tại Kabul cho biết vẫn chưa thể xác minh số lượng thương vong vì gặp phải nhiều khó khăn khi tiếp cận các khu vực xa xôi.

"Số liệu từ một vài phòng khám cho thấy hơn 400 người bị thương và hàng chục người tử vong", người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman cho biết trong một thông cáo, đồng thời cảnh báo số lượng thương vong sẽ còn tăng.

Hình ảnh cứu hộ nạn nhân trong trận động đất ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận những ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác ở khu vực thường xuyên hứng chịu động đất và lũ lụt.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy trực thăng đang sơ tán các nạn nhân, trong khi người dân hỗ trợ binh lính và nhân viên y tế đưa người bị thương lên xe cứu thương.

Bộ Y tế Afghanistan cho biết, 3 ngôi làng thuộc tỉnh Kunar đã bị san phẳng, trong khi nhiều ngôi làng khác bị thiệt hại đáng kể.

Thông tin ban đầu cho biết trong một ngôi làng có 30 người chết, trong khi hàng trăm người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà đắp bằng bùn và đá đã bị san phẳng trong trận động đất lúc nửa đêm ở độ sâu 10 km.

"Cho đến nay, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết.

Afghanistan thường xuyên hứng động đất nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau giữa các mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Á-Âu.

Năm ngoái, một loạt trận động đất ở phía tây nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trước thiên tai.

Thảm họa lần này càng gây khó khăn cho quốc gia Nam Á vốn phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nhân đạo.