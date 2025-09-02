Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đi tàu hỏa đến Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Trung Quốc bằng tàu hỏa để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng trong Thế chiến II.

pyh2025090200330031500-p4.jpg
Chủ tịch Triều Tiên cùng các quan chức hộ tống trên chuyến tàu đến Bắc Kinh. (Ảnh: Yonhap)

Truyền thông Triều Tiên cho biết, ông Kim xuất phát từ Trung Quốc vào thứ Hai (1/9) và vượt qua biên giới vào sáng sớm 2/9, dự kiến sẽ đến Bắc Kinh cùng ngày.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, ông Kim đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa để tham dự lễ duyệt binh ở Trung Quốc.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải hình ảnh ông Kim cùng đoàn tùy tùng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui, tươi cười trên chuyến tàu đặc biệt màu xanh lá cây đậm, giống với đoàn tàu chống đạn mà ông đã từng sử dụng để công du nước ngoài.

pyh2025090119900031500-p4.jpg
pyh2025090119890031500-p4.jpg
An ninh thắt chặt trên biên giới Triều Tiên - Trung Quốc khi đoàn tàu của Chủ tịch Kim đi qua. (Ảnh: Yonhap)

Hôm 1/9, Triều Tiên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), kêu gọi một cơ chế quản trị toàn cầu công bằng hơn. Bình Nhưỡng cho biết, hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ phát triển để theo đuổi giá trị đó.

Minh Hạnh
Yonhap, Reuters
#Chủ tịch Triều Tiên #Kim Jong Un #Trung Quốc #lễ duyệt binh Trung Quốc #Nga #Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)

Xem thêm

Cùng chuyên mục