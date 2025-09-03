Tổng thống Nga, Chủ tịch Triều Tiên cùng đi siêu xe Aurus đến địa điểm họp song phương

Theo RT, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài và kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Hai lãnh đạo đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến địa điểm diễn ra cuộc gặp song phương.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh “tính chất đặc biệt” của mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Ông bày tỏ niềm vui khi có cơ hội thảo luận riêng với lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác song phương.
Lãnh đạo Nga ca ngợi vai trò của quân đội Triều Tiên trong việc giúp Nga giành quyền kiểm soát tỉnh Kursk, cho biết chiến dịch này được thực hiện theo đề xuất của ông Kim Jong Un và hoàn toàn phù hợp với các thỏa thuận giữa hai nước.
Ông Putin ca ngợi lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người lính Triều Tiên chiến đấu ở Kursk, khẳng định Nga sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ của Triều Tiên trong cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa tân phát-xít”.
Đáp lại, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cảm ơn ông Putin vì đã ghi nhận những đóng góp của quân đội nước này trong chiến dịch giành lại tỉnh Kursk.
Ông Kim nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ Nga là “nghĩa vụ anh em” của Triều Tiên, và cho biết quan hệ giữa hai nước đang phát triển trên mọi lĩnh vực.