Tổng thống Nga, Chủ tịch Triều Tiên cùng đi siêu xe Aurus đến địa điểm họp song phương

TPO - Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp song phương tại Trung Quốc sau khi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Thiên An Môn.

Theo RT, cuộc gặp giữa hai lãnh đạo diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài và kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Hai lãnh đạo đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến địa điểm diễn ra cuộc gặp song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đi cùng xe tại Trung Quốc. (Nguồn: RT)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh “tính chất đặc biệt” của mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Ông bày tỏ niềm vui khi có cơ hội thảo luận riêng với lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác song phương.

(Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên tại cuộc gặp ngày 3/9. (Ảnh: RT, Sky News)

Lãnh đạo Nga ca ngợi vai trò của quân đội Triều Tiên trong việc giúp Nga giành quyền kiểm soát tỉnh Kursk, cho biết chiến dịch này được thực hiện theo đề xuất của ông Kim Jong Un và hoàn toàn phù hợp với các thỏa thuận giữa hai nước.

Ông Putin ca ngợi lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người lính Triều Tiên chiến đấu ở Kursk, khẳng định Nga sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ của Triều Tiên trong cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa tân phát-xít”.

Hai lãnh đạo có giây phút trò chuyện riêng bằng tiếng Anh, không cần người phiên dịch. (Nguồn: RT)

Đáp lại, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cảm ơn ông Putin vì đã ghi nhận những đóng góp của quân đội nước này trong chiến dịch giành lại tỉnh Kursk.

Ông Kim nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ Nga là “nghĩa vụ anh em” của Triều Tiên, và cho biết quan hệ giữa hai nước đang phát triển trên mọi lĩnh vực.