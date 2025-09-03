Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc kiên định con đường phát triển hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Sáng 3/9, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về lẽ phải của lịch sử và tiến bộ của nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình, chung tay cùng thế giới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh.

53a7935b922048059700e2aab38108e3.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, sáng 3/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc diễn ra sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn (thủ đô Bắc Kinh), với sự có mặt của hơn 20 lãnh đạo quốc tế, và khoảng 50.000 khán giả.

Tại sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đáng chú ý, mang đậm tinh thần dân tộc. Ông nhấn mạnh, nhân dân Trung Quốc đã có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ hòa bình thế giới, là một phần quan trọng của cuộc chiến chống phát xít.

“Ngày nay, nhân loại một lần nữa phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, và kết quả đôi bên cùng có lợi hay mất tất cả”, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh.

Chỉ khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng với nhau, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau thì an ninh chung mới được bảo vệ, nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh mới được loại bỏ và những thảm kịch lịch sử mới được ngăn chặn tái diễn, ông nói.

“Trung Quốc không bao giờ bị đe dọa bởi bất kỳ thế lực nào. Trước đây, khi buộc phải đối mặt với những cuộc đấu tranh gay gắt giữa thiện và ác, giữa sáng và tối, người dân Trung Quốc đã cùng nhau đoàn kết để đánh bại đối phương”.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía lẽ phải của lịch sử và tiến bộ của nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình, chung tay cùng thế giới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh.

Ông kêu gọi nhân dân Trung Quốc thuộc mọi dân tộc đoàn kết và nỗ lực dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng đất nước hùng mạnh và thúc đẩy phục hưng đất nước trên mọi mặt trận thông qua hiện đại hóa.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) góp sức cho quá trình phục hưng dân tộc, đóng góp lớn hơn nữa cho hòa bình và phát triển thế giới.

Ông nhấn mạnh, PLA cần xây dựng lực lượng đẳng cấp thế giới, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

4764272d719a46a6b5172df7254e869b.jpg
Chủ tịch Trung Quốc duyệt đội hình bằng xe Hồng Kỳ.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc bước lên chiếc xe Hồng Kỳ và bắt đầu duyệt đội hình dọc Đại lộ Trường An.

Khi chiếc xe của ông Tập Cận Bình quay trở lại lễ đài, các quân nhân nam nữ đồng thanh hô vang: “Tuân theo sự lãnh đạo của Đảng! Chiến đấu để giành chiến thắng! Rèn luyện phẩm chất đạo đức. Công lý sẽ chiến thắng! Hòa bình sẽ chiến thắng! Nhân dân sẽ chiến thắng!".

4f980290f1c041439cc3507436f5958c.jpg
c811b0fafa274ea6b1c44c929348c6f4.jpg
5da97b17314740488370f49f12807789.jpg
0e5d95078ad5474c98b39474af8d4543.jpg
Các khối quân nhân tập trung dọc Đại lộ Trường An.
2cc8dfa48d20451badaa6a3292aeb744.jpg
bec1058a6b8c437c9a1a20952df52791.jpg
25863e3f18244c1abed8893d867369f5.jpg
f2523cefd9034ac69a6fdcd8b66b555e.jpg

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Thiên An Môn có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và hàng trăm xe tăng, cùng với các loại tên lửa và robot quân sự mới.

Trang web chính thức của lễ duyệt binh nêu rõ, tất cả vũ khí xuất hiện trong sự kiện này đều được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm vũ khí chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, thiết bị tác chiến chính xác tiên tiến và máy bay không người lái. Trong đó, có một số vũ khí lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Minh Hạnh
Hoàn cầu Thời báo, CNN
